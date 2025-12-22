Guarniciones de gala: 3 purés infalibles (y fáciles) para acompañar la cena navideña

La calidez de un plato generoso y bien preparado es uno de los clásicos de la Navidad. Este trío de purés navideños ofrece una experiencia reconfortante y sofisticada, combinando texturas aterciopeladas con perfiles de sabor que celebran la tradición y la innovación.

Las recetas son del creador de contenido Francesco Huamán, un publicista dedicado a compartir recetas de cocina virales, adaptaciones de platos populares y contenido gastronómico de alto impacto.

La selección de los purés de papa, batata y manzana ofrece una gama de sabores que van desde la profundidad aromática de la papa con hierbas, pasando por la dulzura equilibrada de la batata, hasta la elegancia especiada de la manzana.

Son tres guarniciones que no solo son deliciosas, sino que prometen convertirse en el alma de tu cena, abrazando el paladar de tus invitados con cada bocado.

Puré de papa

Este puré es un clásico elevado con hierbas aromáticas y el toque umami del parmesano.

Ingredientes:

1 kg de Papa

de Papa 250 ml de Agua

de Agua 180 ml de Leche evaporada

de Leche evaporada 150 g de Mantequilla

de Mantequilla 50 g de Parmesano rallado

de Parmesano rallado 10 g de Sal

de Sal 1 diente de Ajo

de Ajo 2 ramitas de Tomillo

de Tomillo 1 ramita de Romero

de Romero c/n de Pimienta negra

de Pimienta negra Para decorar: Cebollín, aceite de oliva y tomillo adicionales.

Para la base se emplea la papa, leche evaporada, mantequilla y queso parmesano rallado. Se aromatiza con ajo, romero fresco, tomillo fresco y pimienta negra.

Puré de batata

Las batatas son ricas en nutrientes, bajas en calorías y grasas. Crédito: Shutterstock

Una opción deliciosa que juega con notas dulces y especiadas, ideal para acompañar carnes blancas.

Ingredientes

1 kg de Batata

de Batata 250 ml de Agua

de Agua 150 ml de Jugo de manzana

de Jugo de manzana 100 ml de Leche evaporada

de Leche evaporada 100 g de Mantequilla

de Mantequilla 40 g de Panela rallada

de Panela rallada 10 g de Sal

de Sal 1/2 cdta de Canela

de Canela 1/8 cdta de Nuez moscada

de Nuez moscada Para decorar: Pecanas tostadas y queso fresco.

Puré de manzana

Un acompañamiento sofisticado con un toque de jengibre que equilibra perfectamente la acidez y el dulzor.

Ingredientes:

2 kg de Manzanas

de Manzanas 120 g de Panela

de Panela 100 g de Mantequilla derretida

de Mantequilla derretida 1 cucharada de Salsa de soya

de Salsa de soya 1 cdta de Canela

de Canela 1/2 cdta de Kion (jengibre) rallado

de Kion (jengibre) rallado 1/4 cdta de Nuez moscada

El experto ofrece algunas recomendaciones que podrán elevar el nivel de las preparaciones. Para la cocción de base recomienda, por cada kg de papa o batata, agregar 200-250 ml de agua fría. Hervir hasta que la pieza reviente (15 min para papas, 20 min para la batata).

Se puede incorporar agua adicional según la textura deseada sin riesgo de exceso de fluidez. Para lograr el rostizado de las manzanas, procesar a 210 °C durante media hora hasta obtener un dorado intenso.

Sigue leyendo: