USCIS refuerza la revisión de casos migratorios para víctimas de delitos tras posibles fraudes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció una actualización de su Manual de Políticas para reforzar la revisión de solicitudes vinculadas a la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y a los estatus de no inmigrante T y U, en respuesta a un crecimiento “significativo e imprevisto” de estos trámites en los últimos años.

La agencia indicó en un comunicado que entre los años fiscales 2020 y 2024 las autopeticiones VAWA mediante el formulario I-360 aumentaron aproximadamente 360%.

En ese mismo período, las solicitudes de estatus T, destinado a víctimas de trata de personas, se incrementaron en un 1044%, mientras que las peticiones de estatus U, para víctimas de ciertos delitos, crecieron un 95%.

USCIS explicó que la actualización busca “proteger la integridad” de estos programas y garantizar que continúen siendo un recurso para mujeres y otros extranjeros que realmente son víctimas de delitos, al tiempo que se refuerza la detección de fraude y riesgos para la seguridad pública o nacional.

Los beneficios migratorios “son un privilegio”

Según la agencia, los beneficios migratorios “son un privilegio” y deben administrarse de forma legal y adecuada, asegurando que solo las personas elegibles y con solicitudes legítimas accedan a ellos, mientras se combate el uso indebido por parte de estafadores o delincuentes.

Uno de los cambios importantes señalados por USCIS es la aclaración sobre el uso de información proveniente de las llamadas “fuentes prohibidas”.

La política anterior limitaba el uso de este tipo de información en ciertos casos, pese a que la ley permite expresamente considerarla en circunstancias específicas.

Con la nueva guía, los oficiales podrán evaluar ese material cuando sea legalmente procedente, con el objetivo de realizar verificaciones más completas.

La actualización también aclara cómo se aplican y por cuánto tiempo rigen las protecciones de confidencialidad establecidas en la sección 8 USC 1367, que cubre a autopeticionarios VAWA y a solicitantes de estatus T y U.

USCIS precisó que dichas protecciones pueden restablecerse si se inician procedimientos de desnaturalización y confirmó que solo los adultos pueden renunciar voluntariamente a estas salvaguardas.

Además, recordó que los requisitos generales de registro de extranjeros y de notificación de cambio de domicilio siguen aplicándose a las personas protegidas por las disposiciones de confidencialidad, un punto que había generado confusión entre solicitantes y abogados.

Como parte de las mejoras operativas, dijo que ampliará el acceso a su Centro de Contacto para permitir que abogados y representantes legales de extranjeros protegidos puedan presentar consultas sobre casos. También se aclararon los procedimientos de correo seguro para solicitantes que proporcionan únicamente una dirección física para recibir correspondencia oficial.

USCIS señaló asimismo que esta actualización forma parte de un esfuerzo más amplio para “restaurar la integridad del sistema de inmigración legal”, fortalecer una estrategia antifraude más eficaz y, al mismo tiempo, mantener la protección de las víctimas que el Congreso buscó garantizar con estas leyes.

