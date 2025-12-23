50% de estadounidenses piensa que está peor económicamente por políticas de Trump

NUEVA YORK – Un 45% de estadounidenses piensa que en el 2026 estarán peor económicamente que este año debido a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

El dato anterior es parte de los resultados de una encuesta de CBS News divulgada esta semana.

La indagatoria con YouGov, realizada entre el 17 y 19 de diciembre, arrojó que 50% considera que se encuentra financieramente peor ahora por las acciones de la Administración Trump versus el 45% que piensan que estarán peor en el 2026.

Sobre si estarían financieramente mejor el año siguiente, un 27% contestó en la afirmativa en comparación con el 18% que dijeron estarlo al momento.

En cuanto a los que piensan que estarían igual en el 2026, la cifra es de 28%.

A la pregunta de a qué responde el estado de la economía al presente, un 47% indicó que las políticas de Trump mientras que un 22% a las del expresidente Joe Biden; un 22% dijo que a las acciones de ambos y 9% que a ninguno de los postulados anteriores.

Las estadísticas además revelaron que la aprobación de la ciudadanía al manejo que ha hecho Trump de los asuntos económicos ha bajado de 51%, para el 2 de marzo, a 37% al presente.

Por otro lado, un 63% dijo desaprobar la gestión de Trump en economía versus un 37% que la aprobó.

En términos de su manejo de la inflación, un 66% desaprobó su trabajo mientras que un 34% lo rechazó.

Los encuestadores también le preguntaron a los participantes sobre su percepción en cuanto a cómo el presidente hacía ver que se encontraba el asunto de los precios y la inflación.

En ese renglón, un 61% dijo que lo hacía sonar mejor de lo que realmente está; un 27% que lo presentaba igual a como está y 12% peor de lo que realmente está.

A la pregunta de qué nota le daban a la economía de EE.UU. en estos momentos, un 26% dijo C; un 25% dijo D; un 24% respondió F; un 20% calificó B; mientras que solo un 5% le dio A.

A pesar de la percepción generalizada de inconformidad, muchos afirmaron que su opinión sobre la gestión del presidente podría cambiar en el nuevo año si este hace algo en esa dirección. Esto incluye a una cuarta parte de quienes desaprueban la actuación de Trump actualmente.

En específico, un 40% manifestó que su creencia podría cambiar versus el 60% que expresó que su parecer no cambiaría.

Los hallazgos del sondeo además apuntan a que dos tercios de los estadounidenses piensa que Trump favorece a los ricos y no a la clase media.

Esa cifra, de acuerdo con el análisis de CBS, es superior a la registrada en la primavera pasada.

65% de los encuestados en las más reciente indagatoria considera que las políticas de Trump favorecen a los ricos. En marzo, el número estaba en 55%. Un 12% afirmó este mes que las medidas del presidente benefician a la clase media en comparación con el 10% que respondió en la misma dirección en el sondeo previo. La proporción entre los que piensan que las políticas de Trump favorecen a todos por igual es de 22% ahora versus 33% en marzo.

La cifra de los que contestaron que las políticas beneficiaban a los pobres se mantuvo en el mismo 1%.

En cuanto al tema migratorio y las deportaciones, el sentir está bastante dividido. Un 54% desaprobó su labor versus el 46% que la favoreció.

Un 44% de los encuestados consideró que los trabajos ocupados por migrantes que fueron deportados serán llenados con ciudadanos estadounidenses y residentes legales, mientras un 42% expresó que esos puestos no serán llenados. Un 14% dijo que los ocuparán otras personas que están ilegalmente en el país.

Sobre los cruces a través de la frontera, la mayoría de los participantes o un 60% dijo que han bajado; un 32% que no ha cambiado el panorama; y un 8% que han aumentado.

Sobre los subsidios bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) u “Obamacare” que enfrentó a demócratas y republicanos recientemente en el Congreso, la mayoría o 68% dijo que los mismos deben ser extendidos, mientras que un 32% están a favor de que expiren.

La encuesta se le suministró a 2,300 adultos en EE.UU. El margen de error es ±2.5 puntos.

Sigue leyendo:

Encuesta de Pew Research: más de la mitad de los latinos dijo estar en una situación económica regular o mala

Sondeo de aprobación de Trump da a conocer el empeoramiento del apoyo de la base MAGA



