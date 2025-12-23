Cadena fatal: caminante aplastada por andamio tras choque de auto y camión de basura en Nueva York

Una mujer murió dramáticamente esta mañana al derrumbarse un andamio sobre ella cuando caminaba en East Harlem (NYC).

La estructura colapsó tras ser chocada por un auto estacionado que a su vez había sido golpeado por un camión de basura, indicó la Policía de Nueva York. Fue la 4ta mujer en morir en un accidente vial en la ciudad en menos de una semana, luego de dos casos en Manhattan y otro en Staten Island.

La inusual secuencia trágica de esta mañana comenzó cuando el conductor del camión de basura que circulaba hacia el norte por 1st Av chocó contra un sedán Kia Forte estacionado sin ocupantes cerca de E 101st St. alrededor de las 6:25 a. m. El impacto empujó el auto contra el andamio, provocando el fatal derrumbe, relató Daily News.

La mujer, que caminaba bajo el andamio, falleció en el lugar de los hechos. La policía está trabajando para identificar a la víctima, que se cree que tenía entre 50 y 60 años. El conductor del camión de basura, de 47 años y su compañero de trabajo de 50 fueron trasladados a un hospital local con heridas leves. La investigación sigue abierta para determinar la causa del choque.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Este mes un caminante de 68 años murió atropellado por una motocicleta scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.