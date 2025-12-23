Chiquinquirá Delgado defiende a su hija ante las declaraciones de su padre

La conductora venezolana Chiquinquirá Delgado respondió a las declaraciones del padre de su hija, el cantante Guillermo Dávila, quien aseguró que desde hace ocho años la hija de ambas no le habla.

Guillermo Dávila dijo en el programa peruano, El Valor de la Verdad, que no ha hablado con su hija Mariaelena Dávila desde hace ocho años. Además, aseguró que le envió un mensaje en aquel momento y desde entonces no le ha respondido.

Chiquinquirá Delgado decidió salir en defensa de su hija ante las declaraciones de su padre. La presentadora dejó un contundente comentario en una publicación en Instagram de People En Español que reseñaba las declaraciones del cantante venezolano.

“Cuando un hombre decide ser un padre ausente y sin responsabilidades, no una sino múltiples veces, está sembrando distancia”, escribió Delgado en su texto.

Dávila participó en este programa que consiste en dar respuestas sobre su vida a cambio de dinero. Dávila ganó 20 mil soles peruanos, cerca de seis mil dólares. En este sentido, Delgado criticó que el padre de Mariaelena expusiera a su hija para su propio beneficio. “El instinto de un padre o una madre es proteger a sus hijos, no exponerlos ni inventar falsas historias para su beneficio”, dijo Chiquinquirá Delgado.

Chiquinquirá Delgado concluyó con un contundente mensaje. “Muchos padres abusivos escondidos detrás de una fachada de víctima en redes sociales, triste por los hijos de personajes como estos, que tienen que ver y leer tantas injusticias”, concluyó Delgado en su mensaje.

¿Qué dijo Guillermo Dávila sobre su hija Mariaelena?

En el mencionado programa, el cantautor venezolano respondió sobre cómo es su relación con sus cuatro hijos. “Con tres porque la última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como 8 años”, admitió.

Dávila explicó que Mariaelena está molesta luego de que el cantante reconoció a uno de sus hijos, de nombre Vasco. El artista negó durante mucho tiempo que fuese el padre de Vasco, hasta que su paternidad se confirmó con una prueba.

“Mira, yo no tengo idea porque [no me ha aparecido un hermano], pero tampoco ella ha tenido la experiencia de saber cómo actuar con respecto a eso porque ella también es una muchacha pública, es una actriz, toca, canta. Quizás sea como más vulnerable en las cosas que más le llegan”, apuntó.

