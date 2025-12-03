El regalo que Chiquinquirá Delgado nunca olvidará y que tuvo devolver a Jorge Ramos

Tras más de 10 años juntos, Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos se han consolidado como una de las parejas más estables de la televisión. Su historia comenzó durante la grabación de un comercial navideño de Univision, donde se reúnen todos los talentos de la cadena.



“Era primera vez que lo veía… y cuando todos empezaron a sacar fotos de los hijos, él vio la foto de la niña y dijo: ‘Ay, qué niña tan linda, su papá debe estar muy orgulloso’. Le digo: ‘Papá como tal no hay en este momento’”, recordó Delgado en el pódcast de Alejandro Chabán.



A pesar de dedicarse a mundos distintos, ella al entretenimiento y él al periodismo serio, la pareja ha encontrado puntos en común que fortalecen su relación.

Complicidad y gustos compartidos

Chiquinquirá ha contado que su relación se basa en intereses compartidos.



“A los dos nos encanta leer, compartimos libros… nos encanta también el yoga… poco hablamos de trabajo en la casa, hablamos de otras cosas, tratamos de divertirnos de otra manera”.



Además, ambos disfrutan viajar y aprovechar cada momento juntos fuera de los reflectores, manteniendo un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales.

El regalo que Jorge Ramos tuvo que devolver

En un reciente evento en Miami, Delgado compartió una divertida anécdota sobre un regalo que recibió de Jorge cuando recién comenzaban a salir.



“Cuando empecé a salir con Jorge me regaló un collar de perlas negras y cuando abrí el regalo no pude disimular mi cara. La verdad nunca me han gustado mucho las perlas y negras menos, así que el pobre hombre tuvo que ir a devolver el regalo”, confesó entre risas durante su paso por la alfombra roja de Despierta América.



Hoy, ambos recuerdan el momento con humor, aunque en su día fue algo incómodo. Sin duda, esta historia refleja la complicidad y la naturalidad que caracteriza a la pareja.

Una historia de amor que sigue creciendo

Más de una década después, Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos continúan demostrando que, a pesar de diferencias profesionales y anécdotas incómodas, su relación se basa en respeto, complicidad y mucho humor.



Una pareja que ha aprendido a compartir la vida más allá de las cámaras y los titulares.

