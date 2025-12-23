Crisis en los baños públicos de NYC: un informe del Concejo expone cierres, suciedad y falta de servicios básicos

Un reciente informe del Concejo Municipal de Nueva York volvió a poner sobre la mesa un problema cotidiano que afecta a millones de residentes y visitantes: el mal estado y la limitada accesibilidad de los baños públicos en la ciudad.

La investigación, titulada “Good to Go?”, documenta cierres inesperados, carencias de insumos básicos y deficiencias de mantenimiento en parques y otros espacios públicos, lo que ha generado un llamado urgente para que la próxima administración municipal convierta este tema en una prioridad.

Una radiografía de los baños públicos en los 5 condados

El estudio fue realizado por la División de Supervisión e Investigaciones del Concejo Municipal, que inspeccionó 172 sitios con baños públicos, equivalentes a 337 baños individuales, distribuidos en los 5 condados. La muestra incluyó 156 parques, 14 bibliotecas públicas y 2 espacios públicos de propiedad privada (POPS, por sus siglas en inglés), con al menos una inspección en cada distrito del Concejo, lo que ofrece un panorama amplio y representativo de la situación en toda la ciudad.

Uno de los hallazgos más alarmantes es que más de uno de cada 10 baños estaba cerrado durante su horario oficial de operación. En total, 36 de los 337 baños inspeccionados no estaban disponibles cuando debían estarlo, y todos estos casos se registraron en parques administrados por la ciudad, espacios que suelen ser los más utilizados durante el día.

Insumos básicos ausentes y problemas de seguridad

El informe señala que la apertura de un baño no garantiza condiciones adecuadas. Más de 2 de cada 5 baños que estaban abiertos carecían de al menos un elemento esencial, como jabón, papel higiénico, botes de basura o sistemas para secarse las manos. Estas deficiencias afectan directamente la higiene y la experiencia de los usuarios.

Además, más de uno de cada 7 cubículos no contaba con cerraduras funcionales, un problema que compromete la privacidad y la seguridad, especialmente para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Para los concejales, esta situación no es solo una incomodidad, sino un asunto de salud pública que puede desalentar el uso de los baños y generar prácticas insalubres en espacios abiertos.

Uno de los principales problemas de los baños públicos de la ciudad es que la mayoría están cerrados justo en un horario en el que deberían estar funcionando. (Foto: Mary Altaffer/AP)

Falta de infraestructura para familias y cuidados básicos

La investigación también reveló carencias importantes en términos de accesibilidad y apoyo a las familias. Más de uno de cada 4 baños abiertos no tenía mesas para cambiar pañales, una necesidad clave para padres, madres y cuidadores. Incluso en los baños que sí contaban con estas instalaciones, más de uno de cada 5 presentaba suciedad o problemas de uso, lo que limita su funcionalidad.

En contraste, los baños de bibliotecas públicas obtuvieron mejores calificaciones: solo 2 presentaron problemas de limpieza, lo que sugiere que una gestión más constante y recursos adecuados pueden marcar una diferencia significativa en el mantenimiento.

Otro punto crítico destacado en el informe es la falta de infraestructura para la higiene menstrual. Según los investigadores, alrededor de 4 de cada 5 cubículos en baños de mujeres no tenían recipientes para desechar productos menstruales, una omisión que afecta la dignidad y comodidad de miles de usuarias en la ciudad.

En cuanto a los espacios de POPS, los 2 evaluados incumplieron con las normas vigentes al no informar la disponibilidad de baños en las placas obligatorias. Esta falta de señalización reduce el acceso a servicios que, por ley, deben estar disponibles para el público y claramente identificados.

Voces del Concejo: infraestructura esencial olvidada

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, afirmó que los resultados confirman lo que muchos neoyorquinos ya saben por experiencia propia. “Baños cerrados de forma inesperada, condiciones poco limpias y una falta de amenidades sanitarias básicas”, señaló en dicho informe, al tiempo que expresó su esperanza de que la próxima administración municipal priorice la disponibilidad y el mantenimiento de los baños públicos.

Por su parte, la concejal Gale A. Brewer, presidenta del Comité de Supervisión e Investigaciones, calificó los baños públicos como “infraestructura esencial” y advirtió que la ausencia de servicios básicos representa riesgos reales para la salud y la seguridad en una ciudad tan densamente poblada como Nueva York.

El concejal Shekar Krishnan, presidente del Comité de Parques y Recreación, subrayó que los hallazgos reflejan el impacto de un Departamento de Parques crónicamente subfinanciado, y sostuvo que mejorar los baños en parques es clave para garantizar espacios públicos verdaderamente inclusivos y funcionales.

Las recomendaciones y el reto para la próxima administración

Ante este panorama, el Concejo Municipal emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Ejecutivo municipal. Entre ellas destacan la necesidad de actualizar mapas y bases de datos públicas para reflejar con precisión qué baños están abiertos, mejorar la señalización en los POPS, garantizar la presencia de botes de basura y cerraduras funcionales, y ampliar el acceso a mesas para cambiar pañales y recipientes para productos menstruales.

El informe concluye que el acceso a baños públicos limpios, abiertos y bien equipados no es un lujo, sino una necesidad básica para la vida urbana. Para una ciudad que busca ser más equitativa y habitable, resolver esta crisis será una prueba clave para la próxima administración y una demanda cada vez más visible entre los neoyorquinos.

