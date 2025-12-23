Esposa de James Ransone envía un mensaje tras la “devastadora pérdida” del actor

Jamie McPhee, esposa la viuda del fallecido actor James Ransone, compartió un mensaje dirigido no solo al que fue el amor de su vida, sino también al padre de sus dos pequeños hijos, razón por la cual aprovechó para agradecerlo por los “regalos” que le dejó antes de partir físicamente. Por ello, no dudó en destacar lo mucho que lo sigue amando, aunque ya no esté a su lado.

“Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te amaré de nuevo. Me dijiste: ‘necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías tanta razón. Gracias por darme los mayores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre. Te amo con todo lo que tengo y sostengo a nuestro amado y brillante PJ con gracia, gratitud y paz cósmica en esta vida y la próxima”, fue el mensaje que compartió el pasado domingo.

Sin embargo, Jaime, la mañana de este martes 23 de diciembre, escribió un nuevo mensaje en Instagram, mientras que la publicación está acompañada de una foto de los hijos que tuvieron. Aunque recalcó que ya no tenerlo a su lado es una “devastadora pérdida”, también mencionó que ha sido una circunstancia de mucho aprendizaje en un momento tan duro como el que atraviesa al lado de su familia.

“PJ, el torrente de amor que se siente por ti supera con creces cualquier cosa que puedas imaginar. Pero, más allá de eso, esta devastadora pérdida también ha supuesto un regalo increíble para muchos. Me han contado innumerables historias. Y probablemente haya otras cien mil que aún no conozco sobre personas que han vuelto a conectar. Sobre amistades que se han recuperado tras años de silencio. Sobre verdades que finalmente se han dicho. Sobre viejos dolores que han salido a la luz y que, de alguna manera, se han suavizado. A veces, casi al instante”, dijo.

Jaime destacó que el actor hace poco tiempo estuvo mencionándole algunos aspectos de los que se encontraba arrepentido por cosas que vivió, mientras que las lágrimas en muchas ocasiones se llegaron a apoderar del actor, y no quiso finalizar el mensaje sin antes destacar que él, aun con todos sus problemas de depresión, sentía cariño por el resto del mundo. Las autoridades confirmaron que él se quitó la vida.

“En las semanas antes de que nos dejaras, después de meses de contarme casi todos los remordimientos que habías tenido: cada error, cada metida de pata, cada cosa hiriente que creías haber escrito o dicho, rompiste a llorar y dijiste: ‘Cariño, ¿sabes qué es lo más jodido de todo?’. ‘En realidad, quiero a todo el mundo’. Bueno, cariño, resulta que, a pesar de todo, todos también te quieren a ti”, añadió.

