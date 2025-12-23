Muere a los 74 años Chris Rea, famoso cantautor británico

El músico y compositor británico Chris Rea, popular por canciones como “The Road to Hell”, “Josephine” y “Driving Home for Christmas”, murió a los 74 años, informó su familia a la prensa.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris”, señalaron sus familiares en un comunicado, en el que precisaron que “falleció en paz hoy en el hospital tras una breve enfermedad”.

Un mensaje similar fue difundido en la cuenta oficial de Instagram del artista, acompañado por una imagen en la que aparece tocando la guitarra.

A lo largo de su vida, Rea atravesó diversos problemas de salud. Tras ser diagnosticado con cáncer, en 2001 fue sometido a una extirpación del páncreas, y años después, en 2016, padeció un accidente cerebrovascular.

¿Quién fue Chris Rea?

Chris Rea nació en 1951 en Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, en una familia con raíces italianas e irlandesas. Inició su camino musical en la década de 1970.

Su álbum debut, “Whatever Happened to Benny Santini?”, le permitió ganar reconocimiento tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. De ese trabajo se desprendió “Fool (If You Think It’s Over)”, canción que le valió una nominación a los premios Grammy.

Con una propuesta que combinó pop, blues y rock, y apoyado en melodías elaboradas y su característica voz rasposa, Rea cosechó numerosos éxitos. Entre ellos se cuentan “The Road to Hell”, “Josephine” y “Driving Home for Christmas”, tema lanzado en 1986 que con el tiempo se convirtió en un clásico navideño en el Reino Unido.

Durante más de cuatro décadas de carrera, esta figura del pop rock británico publicó más de veinte discos originales. Dos de ellos, “The Road to Hell” (1989) y “Auberge” (1991), alcanzaron el primer puesto en las listas del Reino Unido.

De perfil discreto y poco dado a la exposición mediática, Chris Rea también era un apasionado del automovilismo. Este mismo año había presentado una recopilación de canciones festivas titulada “The Christmas Album”.

“La música de Chris ha sido la banda sonora de muchas vidas, y su legado perdurará a través de las canciones que deja atrás“, elogió su equipo en el mensaje publicado en las redes sociales del músico.

