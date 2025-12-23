Exsenador republicano Ben Sasse anuncia que padece cáncer de páncreas avanzado: “Voy a morir”

El exsenador republicano por Nebraska Ben Sasse, una de las voces conservadoras más críticas del presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano, informó que fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa avanzada, una enfermedad que calificó como terminal.

Sasse, de 53 años, hizo público el diagnóstico el martes a través de sus redes sociales, donde explicó que recibió la noticia la semana pasada y que ahora enfrenta el tiempo “al ritmo de un tambor más rápido”.

“Es difícil escribir esta nota, pero como muchos de ustedes han empezado a sospechar algo, iré al grano”, escribió. “La semana pasada me diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio cuatro con metástasis, y voy a morir”, añadió.

The Associated Press recordó que Sasse llegó al Senado en 2014 y resultó reelecto en 2020 tras vencer ampliamente a un rival alineado con Trump en las primarias republicanas. Durante su paso por el Capitolio, se ganó la oposición de sectores del partido por sus críticas al carácter y a las políticas del entonces presidente, a quien reprochó cuestiones morales y su cercanía con líderes extranjeros adversarios de Estados Unidos.

Tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Ben Sasse fue uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar a Trump por incitación a la insurrección. Esa posición lo convirtió en blanco de amenazas de censura política en su estado, lo que lo llevó a intensificar sus denuncias contra lo que describió como una lealtad ciega a una sola figura dentro del partido.

De acuerdo con la agencia de noticias, el exsenador renunció a su silla en 2023 para asumir como el decimotercer presidente de la Universidad de Florida, en un proceso de aprobación que generó controversia. Abandonó el cargo un año después, tras el diagnóstico de epilepsia de su esposa.

Con formación académica en Harvard, St. John’s College y Yale, también se desempeñó como subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de George W. Bush y fue rector de la Universidad de Midland antes de iniciar su carrera política nacional.

Casado y padre de tres hijos, Ben Sasse aseguró que enfrentará la enfermedad. “No me rendiré sin luchar. Parte de la gracia de Dios se refleja en los avances extraordinarios de la ciencia en campos como la inmunoterapia. La muerte y el morir no son lo mismo; el proceso de morir sigue siendo algo que hay que vivir”, manifestó.

