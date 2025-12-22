Aseguran que el príncipe Andrés se mudará a una granja que necesita reforma

Fuentes cercanas a la familia real británica aseguran que el príncipe Andrés dejará la propiedad en la que vivió durante años y se trasladará a una granja que está en funcionamiento, pero que también se encuentra en mal estado.

Según información difundida por ‘The Sun’, la propiedad es conocida como Marsh Farm, dentro de una finca privada conocida como Sandringham, en Inglaterra. Hace pocas semanas se habría ampliado la zona de exclusión aérea para que incluya la granja.

Por ahora estos son solo rumores, pues como Andrés ha renunciado a sus títulos reales el palacio no tiene derecho de difundir información sobre su destino. Lo que sí parece ser cierto es que dejará Royal Lodge, de donde el rey Carlos III quería que saliera desde hace mucho tiempo.

Se asegura que Marsh Farm necesita extensas reformas, y estas tendrán que ser hechas por Andrés con su propio dinero, pues no podrá contar con financiamiento de la familia real. Mientras se confirma cuál será su nuevo hogar, también se ha dicho que el hermano del rey Carlos III ha evaluado la opción de irse a vivir fuera de Reino Unido.

Antes de que se confirmara que dejaría Royal Lodge, él había exigido que se le cediera la mansión que habitaron Harry y Meghan Markle durante el tiempo que vivieron en Inglaterra. Esta al parecer no es una opción, pues también se trata de una residencia real y lo que se quiere es que viva una propiedad privada.

Esta información se está difundiendo, pocos días después del que el Departamento de Justicia hiciera público, documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Se aclara: “Parte del contenido de la biblioteca incluye descripciones de agresiones sexuales. Por lo tanto, tenga en cuenta que ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores”.

