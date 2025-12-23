KO de Anthony Joshua sobre Jake Paul rompe récords globales en Netflix con 33 millones de espectadores

La derrota por nocaut de Jake Paul ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua el viernes por la noche, volvió a arrasar en audiencia para Netflix, tras atraer a 33 millones de espectadores a nivel mundial.

La cifra, publicada por Netflix el martes, representa la audiencia promedio por minuto de la pelea, que se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami.

Según Netflix, el evento fue el programa número 1 de la cadena en 45 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, México y Argentina.

Everpass, un servicio de streaming comercial, estimó que otros 600,000 espectadores vieron el evento en varias propiedades comerciales.

The knockout heard around the world! 33 million viewers globally watched Jake Paul and Anthony Joshua’s six-round bout on Netflix. #JakeJoshua pic.twitter.com/Kpq9U1wRyG — Netflix (@netflix) December 23, 2025

Segundo gran evento de boxeo en Netflix en 2025

La pelea entre Paul vs. Joshua fue el segundo gran evento de boxeo en Netflix este año, después de la pelea de septiembre entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, que atrajo a 41.5 millones de espectadores.

El evento de Paul de noviembre de 2024 contra Mike Tyson es el evento deportivo más visto en streaming de la historia, alcanzando un máximo de 108 millones de espectadores, según Netflix.

Paul (12-2, 7 KOs), de 28 años, no era el favorito para pelear contra Joshua (29-4, 26 KOs), exmedallista de oro olímpico y dos veces campeón mundial de peso pesado. Algunos en el mundo del boxeo criticaron a la Comisión Atlética de Florida por siquiera autorizar la pelea. Paul fue noqueado en el sexto asalto y sufrió una fractura de mandíbula tras un derechazo de Joshua, que puso fin a la pelea.

Paul ha restado importancia a la lesión en redes sociales y ya ha prometido volver al ring.

El evento fue copromocionado por Most Valuable Productions de Paul y EverWonder, y generó la taquilla de boxeo más grande en la historia del Kaseya Center.

