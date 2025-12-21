Jake Paul tras KO de Anthony Joshua: “Tengo la mandíbula rota, pero quiero a ‘Canelo’ Álvarez”

No han pasado 48 horas del brutal nocaut de Anthony Joshua a Jake Paul ante 20,000 personas en el Kaseya Center de Miami; y Jake Paul ya piensa en el próximo rival. El youtuber pidió públicamente una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Paul publicó en redes sociales una fotografía de la radiografía de mandíbula que confirma que el derechazo de Joshua le afecto clínicamente. El creador de contenido tiene dos pequeñas fracturas. No obstante, y a pesar del diagnóstico, bromeó pidiendo un combate con el mexicano en 10 días.

“Doble fractura de mandíbula”, escribió en Instagram. “Denme a ‘Canelo’ en 10 días”, agregó. Posteriormente, en otra publicación donde se le ve en una habitación de hospital, agradeció a los fans el apoyo. “Gracias por todo el apoyo, estoy bien”.

Tras la publicación en la que insistió en desarrollar una rivalidad con ‘Canelo’ Álvarez, Paul fue sometido a una cirugía. El pasado sábado por la noche, el boxeador confirmó que la intervención fue un éxito.

Al youtuber le extrajeron varios dientes y se le implantó una placa de titanio en cada costado donde había fractura. Ahora, deberá estar bajo el cuidado de una dieta líquida por una semana.

“La cirugía salió bien, gracias por todo el amor y apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Se le extrajeron algunos dientes. Tiene que tomar solo líquidos durante siete días”, posteó en Instagram.

Desde hace cuatro años, Paul ha estado detrás de la cara del boxeo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Todo comenzó en 2021 cuando el youtuber aseguró en entrevistas y redes sociales que quería pelear con el mexicano.

En 2023, luego de vencer a Anderson Silva y tras perder contra Tommy Fury, volvió a mencionar a ‘Canelo’ como “la pelea soñada”, aunque el mexicano lo descartó públicamente.

El año pasado, después de vencer a Nate Díaz y a Julio César Chávez Jr., Jake insistió en que estaba listo para “grandes nombres”, incluyendo a ‘Canelo’.

Actualmente, el mexicano se encuentra recuperándose de una cirugía y volverá al cuadrilátero para el último trimestre de 2026. Álvarez se encuentra sin rival luego de que Terence Crawford anunciara hace pocos días su retiro del boxeo, dejándolo sin revancha.



