Tyson Fury lanza reto a Anthony Joshua tras vencer a Jake Paul

Tras cumplir con el compromiso frente a Jake Paul, Anthony Joshua no tardó en dejar claro que su atención ya está puesta en otro horizonte. El británico, que reconoció sin rodeos que su desempeño no fue el ideal, cerró ese capítulo con respeto hacia su rival, pero giró rápidamente la página para apuntar a un viejo anhelo del boxeo: el enfrentamiento con Tyson Fury.

Para Joshua, el combate ante el creador de contenido era una parada obligatoria en el camino. Lo resolvió con un nocaut en seis asaltos, cumplió con lo pactado y ahora se permite pensar en lo que viene. En su cabeza, el calendario ya marca el 2026 y el nombre que resuena con fuerza es el del Gypsy King, a quien instó a pasar de las palabras a los hechos.

En ese contexto, lanzó un mensaje directo que no dejó lugar a interpretaciones. “Si Tyson Fury es tan serio como dice que es y quiere dejar el teclado de Twitter, ponerse los guantes y venir a pelear contra uno de los boxeadores más reales que hay, uno que acepta cualquier reto…”, expresó Joshua al finalizar la velada del viernes. Y cerró su desafío sin rodeos: “Que se suba al ring conmigo”.

El cruce entre ambos pesos pesados lleva meses —incluso años— rondando el ambiente del boxeo y, según Joshua, nunca estuvo tan cerca de concretarse. Una vez superado el obstáculo de Paul, no hay distracciones: toda su preparación mental y deportiva apunta ahora a Fury.

Anthony Joshua, right, punches Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Lejos de suavizar el tono, el ex campeón volvió a insistir en que las declaraciones ya no son suficientes. “Que se deje de tanta palabrería. AJ esto, AJ aquello”, lanzó con ironía. Y remató con una frase que resume su postura actual: “Vamos a vernos en el ring y a hablar con los puños”.

Así, Joshua cierra una etapa y abre otra. Con respeto por lo hecho, autocrítica por su actuación reciente y la mirada fija en una pelea que el boxeo espera desde hace tiempo, el británico deja claro que su próximo objetivo no está en las redes sociales, sino bajo las luces del ring.

Percepción de Joshua

Para Anthony Joshua, la velada en Miami dejó sensaciones encontradas. El nocaut en el sexto asalto frente a Jake Paul, el impacto global de una transmisión por Netflix y una remuneración millonaria no bastaron para convencerlo de que había cumplido con lo que se exigía a sí mismo.

“Debí hacerlo mejor, debí hacerlo mejor. Es una victoria, pero no es un éxito. Creo que mi entrenador espera más de mí, y yo espero más de mí mismo”, expresó el pugilista luego del combate ante los medios de comunicación.

