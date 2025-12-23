Melenie Carmona se realiza “arreglito” estético en medio de la polémica con Alicia Villarreal

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melenie Carmona, dio a conocer que se sometió a un “arreglito” estético y mostró el resultado a través de sus redes sociales, donde la publicación provocó una oleada de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores.

La noticia llamó especialmente la atención porque surge en medio del distanciamiento mediático que mantiene con su madre, situación que ha sido ampliamente comentada por la controversia familiar que enfrenta.

En esta ocasión, la joven optó por un tratamiento estético conocido como lip blushing, un procedimiento de micropigmentación semipermanente en los labios que busca realzar el tono natural, definir mejor el contorno y lograr un acabado uniforme sin necesidad de usar maquillaje de forma frecuente.

A través de su cuenta de Instagram, Melenie compartió un video grabado desde el consultorio especializado, donde aclaró que no se trata de una intervención quirúrgica, sino de un retoque estético no invasivo.

“Normalmente, me preguntan mucho qué estoy usando para tener mis labios rositas todo el tiempo. No duele absolutamente nada, yo hasta estaba dormitando”, señaló al inicio del clip, antes de explicar que ya se había sometido a esta técnica en 2020, aunque en esa ocasión el resultado no fue lo que esperaba.

Posteriormente, detalló paso a paso en qué consiste el procedimiento y respondió a las dudas más frecuentes, enfatizando que no es doloroso gracias que se utiliza anestesia tópica.

“No duele absolutamente nada, yo hasta estaba dormitando”, comentó, al tiempo que explicó que el color puede lucir más intenso al principio, pero que se va suavizando conforme transcurre el proceso de cicatrización y pasan los días.

Cabe destacar que este tipo de tratamientos se ha vuelto cada vez más popular entre influencers y famosos, ya que brinda un efecto natural durante varios meses y permite mantener una apariencia cuidada con una intervención mínima.

