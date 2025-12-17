Cruz Martínez defiende a la hija de Alicia Villarreal tras conflicto familiar: “Uno se cansa”

Cruz Martínez opinó sobre el conflicto familiar que se viene registrando entre su ex, Alicia Villarreal, y la hija de la cantante Melenie Carmona, dado que todo inició porque se hizo público que ellas no se siguen a través de las redes sociales. El exesposo de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” insinuó que ella habría sido la que supuestamente se encargó de hacer pública esta situación.

“La gente inteligente sabe que las plataformas son muy simples. Hay nomás dos personas que sabían que no se seguían ellas mismas. Usa el cerebro, dos personas sabían que no se seguían: la niña y la mamá. ¿Y quién fue el que publicó primero? La mamá“, expresó frente a las cámaras de Despierta América.

Martínez aclaró que Carmona tiene todo su apoyo y comprende con exactitud la manera en como reaccionó hace algunos días a través de las redes sociales. Agregó que posiblemente la hija de la cantante se sienta agobiada por la situación que se viene registrando desde hace varios meses, razón que la habría hecho realizar esa transmisión en vivo para aclarar los asuntos familiares.

“Su mamá mencionó su nombre primero… Yo le mandé un mensaje (…) y le dije: ‘¿Sabes qué? No caigas, no entres en conflictos’ (…) Es muy válido, ¿no? Uno se cansa y quiere aclarar las cosas. Yo creo que todo lo que fue es eso, declarar las cosas, y ha guardado muchas cosas. Ella lo dijo bien claro. Habló con sus hermanos. Y si ella sabe que algo no va a estar de acuerdo con sus hermanos, pues ella va a estar con sus hermanos. ¿Eso qué te dice?, los tres“, dijo el productor musical.

Cruz sugirió que pueden existir situaciones en esta historia que pueden haberse inventado, pero está seguro de que la verdad siempre sale a la luz, ya que hay personas que podrían estar enfrentando cierta incomodidad por escuchar algunas versiones que no son así.

“Cuando empiezan a inventar las cosas es cuando uno tiene que decir: ‘Ya, para, así no son las cosas.’ Es difícil cuando una persona puede decir algo y tiene ese alcance de decir cosas, y todo el mundo le puede creer al principio. Pero ya cuando se empieza a salir de control, la verdad empieza a salir; no porque uno lo busque, sino porque viene de todas esas contradicciones”, agregó.

