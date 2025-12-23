Presidente de Groenlandia afirmó sentirse “triste” por interés de Trump en ese territorio

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se mostró este martes “triste” después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara anoche su interés por hacerse con este territorio autónomo de Dinamarca.

“Con esas palabras, nuestro país queda reducido a una cuestión sobre seguridad y poder. No es así como nos vemos a nosotros mismos y no es así como pueden o deben referirse a nosotros en Groenlandia”, escribió Nielsen en su cuenta de la red social Facebook.

Nielsen defendió que Groenlandia es una democracia viva “con una larga historia y una cultura fuerte”, “responsable” de su propio territorio y de su futuro y que “su integridad territorial y su derecho a la autodeterminación están anclados en el derecho internacional y no pueden ignorarse sin más”.

“Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”, dijo Trump en rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) un día después de haber designado el pasado domingo al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE.UU. para Groenlandia.

Trump critica a Dinamarca por sus políticas con Groenlandia

El mandatario aprovechó también para criticar a Dinamarca asegurando que “no invierten nada” en Groenlandia y agregando que “no tienen ejército”.

La designación de Landry provocó ya ayer críticas de Groenlandia y de Dinamarca, que convocó al embajador estadounidense para mostrar su rechazo a un gesto calificado de “inaceptable” por el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

“Lo hemos dicho con claridad antes, ahora lo decimos de nuevo. No se pueden anexionar otros países, tampoco con el argumento de la seguridad internacional”, señalaron ayer en una declaración conjunta la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés.

Nielsen agradeció hoy el apoyo interno y de líderes de otros países, que muestran que “no estamos solos”.

Trump ha afirmado en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

