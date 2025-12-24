Dua Lipa y Callum Turner celebran la víspera de Navidad en una playa de México

Entre gira, estadios llenos y ovaciones interminables, Dua Lipa decidió ponerle pausa al ruido y eligió nada más y nada menos que la Riviera Nayarit para recargar energía antes de Navidad, acompañada del actor Callum Turner, tras el cierre de su exitosa gira Radical Optimism Tour.

La cantante británica, de 30 años, aterrizó en este rincón del Pacífico mexicano acompañada de su prometido, luego de despedirse de los escenarios con tres fechas memorables en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Lejos de los reflectores, pero no del lente curioso, la intérprete de ‘Levitating’ fue captada disfrutando del sol, la playa y el clima perfecto del lugar, enfundada en un bikini con estampado animal con el que presumió su envidiable figura.

Dua Lipa lució un bikini con estampado animal durante este descanso de su gira junto a su prometido. Crédito: Grosby Group

Desde un exclusivo resort con piscinas infinitas que se funde con la selva y el mar, Dua se dejó llevar por el paradsíaco destino. Y aunque la escapada fue en plan total privacidad, no pudo resistirse a compartir con sus millones de seguidores de Instagram algunos momentos que incluyeron avistamientos de ballenas, paisajes exuberantes y los momentos de tranquilidad junto a su prometido.

Dua Lipa y su pareja, el actor Callum Turner, en la playa de Puerto Vallarta, México. Crédito: Grosby Group

Esta no es la primera vez que la estrella pop muestra su cariño por México. Hace apenas unos días ofreció una presentación privada en Cancún y, una vez más, confirmó que disfruta ese país como cualquier viajera, ya que le gusta salir a cenar a restaurantes, ir a bailar en las discotecas y hasta presumir en redes los platillos que prueba.

De esta manera, Dua Lipa se suma a la larga lista de celebridades que encuentran en México el lugar perfecto para desconectarse, descansar y cerrar el año recargando energía.

