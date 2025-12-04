Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa por su cover de ‘Bésame Mucho’

Luis Miguel tomó por sorpresa a sus seguidores al reaccionar de forma poco habitual al cover de “Bésame Mucho” que Dua Lipa interpretó durante su debut en la Ciudad de México como parte de su Radical Optimism Tour.

El cantante de “La Incondicional” publicó en su cuenta de X una sola imagen editada donde aparece junto a la artista británica, sin añadir ningún comentario ni descripción, dejando que la fotografía transmitiera el mensaje por sí sola.

En el concierto del lunes, Dua Lipa ofreció un tributo a la música mexicana al cantar “Bésame Mucho”, composición de Consuelo Velázquez. Antes de comenzar, la intérprete explicó en español: “Me encanta, porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió. Yo creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad“.

Aunque la artista no hizo referencia directa a Luis Miguel, eligió la versión popularizada por ‘El Sol’, incluida en sus discos Romance (1991) y Romances (1997), considerada una de las interpretaciones más reconocidas de este clásico.

Durante su segunda presentación en México, Dua Lipa nuevamente sorprendió al público al subir al escenario con Fher Olvera, vocalista de Maná, para cantar “Oye, Mi Amor”, mostrando la afinidad que ha construido con figuras relevantes de la música latina.

Dua Lipa culminará su estancia en Ciudad de México este viernes, cuando la estrella del pop ofrezca el tercer y último concierto de su Radical Optimism Tour, dejando en el aire qué nuevo homenaje tendrá hacia la cultura mexicana.

