El brasileño Cairo Santos brilla con los Bears y gana premio en la NFL

El brasileño Cairo Santos, pateador de los Chicago Bears, fue nombrado este miércoles Jugador de Equipos Especiales de la Conferencia Nacional (NFC) correspondiente a la semana 16 de la temporada de la NFL.

El reconocimiento fue celebrado por la franquicia de Chicago en sus redes sociales. “Felicidades, rey Cairo”, publicaron los Bears al anunciar la distinción.

Santos fue una de las figuras del triunfo del pasado sábado, cuando los Bears se impusieron por 22-13 a los Green Bay Packers en un duelo que se definió en tiempo extra. La victoria mantiene a Chicago en la pelea por los primeros puestos de la NFC.

El entrenador del equipo, Ben Johnson, destacó el impacto del pateador en el desempeño colectivo. “Cairo está haciendo un trabajo fenomenal con algunas de estas patadas que nos ayudan mucho con nuestra posición en el campo para iniciar las series defensivas y con su efectividad en goles de campo”, señaló.

A sus 34 años, Santos continúa consolidando su trayectoria en la NFL, liga en la que es el primer jugador brasileño en competir.

En el partido ante Green Bay, el pateador aportó 10 de los 22 puntos de Chicago al convertir tres goles de campo desde 46, 51 y 43 yardas, además de un punto extra.

Sigue leyendo:

–NFL suspende dos partidos a receptor de Pittsburgh Steelers por agredir a fan en la grada

–NFL anuncia partidos en Alemania desde 2026 hasta 2029

–Tom Brady, a los 48 años, dice que aún puede jugar, aunque descarta regresar a la NFL