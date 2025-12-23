NFL suspende dos partidos a receptor de Pittsburgh Steelers por agredir a fan en la grada

Aunque inicialmente se habló de que no habría castigo, la NFL actuó de oficio y suspendió por dos partidos a DK Metcalf por agredir a un fan en la grada del Ford Field el pasado domingo en la victoria de Pittsburgh Steelers ante Detroit Lions.

Metcalf recibió dos partidos de sanción debido a que la NFL determinó que su comportamiento violó la normativa de la competición. “Los jugadores no pueden entrar en las gradas ni confrontar a los aficionados en ningún momento durante el día del juego”, indicaron en un comunicado citado por la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

“Si un jugador hace contacto físico innecesario con un aficionado de cualquier manera que constituya conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesión, será considerado responsable”, explicaron.

El receptor de Pittsburgh Steelers se perderá la Semana 17 y 18. Específicamente los partidos ante Cleveland Browns y Baltimore Ravens. Metcalf volverá al róster el próximo 5 de enero.

La agresión de DK Metcalf

Tras finalizar el segundo cuarto, la transmisión en vivo de CBS enfocó el momento en el que el Metcalf habla con un aficionado que portaba una peluca azul y estaba inclinado hacia el campo en la primera fila de una de las gradas del estadio.

Luego de una breve interacción de jugador a fan, Metcalf le lanzó un puñetazo en el rostro al aficionado con el puño derecho cerrado y se marchó. El fan levantó las manos después de ser agredido. En sus manos portaba un jersey amarillo.

Después del tenso momento que es viral en las diferentes redes sociales, el receptor regresó a jugar en la segunda mitad y realizó una recepción para primer down en la primera serie ofensiva de los Steelers en el tercer cuarto.

Metcalf terminó el juego con cuatro recepciones para 42 yardas en la victoria de Pittsburgh 29-24 sobre Detroit. En declaraciones a la prensa, el entrenador Mike Tomlin dijo que se enteró del hecho, pero no lo había visto en el momento.

“Lo llamé por su nombre”

En una entrevista para Detroit Free Press, el fan afirmó que la agresión que se dio durante el segundo cuarto del encuentro, ocurrió después de que llamase al receptor de los Steelers por su nombre completo: “DeKaylin Zecharius Metcalf”.

Un comunicado emitido a ‘The Associated Press’ en nombre de Ryan Kennedy por un bufete de abogados de Michigan, negó que el fan haya insultado al jugador.

El escrito también detalló que Kennedy no haría más comentarios porque “este asunto probablemente será ahora objeto de procedimientos legales formales.”



