Empleados federales recibirán aumento salarial en 2026: ¿De cuánto será el incremento?

El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que establece un aumento salarial del 1% para la mayoría de los empleados federales civiles en 2026, el ajuste más pequeño desde 2021. Este aumento sigue a un plan propuesto en agosto del mismo año, en el que se contemplaba un incremento general similar para los trabajadores federales.

La Casa Blanca también publicó tablas salariales que detallan un calendario de “Pagos de Comparabilidad Basados en Localidad”.

Sin embargo, es importante destacar que la orden ejecutiva para 2026 no incluye aumentos salariales por localidad, lo que podría afectar a los empleados en áreas de alto costo de vida.

Aumento, inflación y el costo de vida

El incremento salarial de 1% para 2026, aunque modesto, ofrece una ligera mejora en los salarios de los empleados federales, especialmente luego del prolongado cierre del gobierno de este año que resultó en una considerable pérdida de empleos en el sector público. A pesar de la crisis de despidos masivos, aquellos que mantienen su puesto se encuentran bajo presión debido a la posible implementación de nuevos recortes durante el próximo año.

No obstante, el aumento de salario está por debajo de la tasa de inflación y del aumento en el costo de vida. Por ejemplo, los pagos promedio para las primas del Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales aumentarán más de un 12% en 2026, lo que podría disminuir el poder adquisitivo de los empleados federales.

Aumentos para fuerzas armadas y personal de seguridad

No todos los empleados federales recibirán un aumento del 1%. Los miembros de las fuerzas armadas, por ejemplo, recibirán un aumento salarial del 3.8% en 2026, del mismo modo, ciertos empleados federales que trabajan en fuerzas de seguridad también podrán calificar para un aumento de hasta el 3.8%.

Sin embargo, la orden ejecutiva no detalla qué personal civil de las fuerzas del orden es elegible para este aumento.

Retos en contratación

Según la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), los salarios federales, en promedio, siguen siendo un 27% más bajos que los salarios de trabajos similares en el sector privado. Esta brecha salarial ha generado dificultades en la contratación y retención de empleados, así como una escasez crónica de personal y un aumento en la externalización de servicios.

Comparación del aumento salarial

El aumento salarial del 1% para los empleados federales en 2026 es el más bajo desde 2021, cuando también se implementó un incremento del 1%. A continuación, un resumen de los aumentos salariales federales de los últimos 10 años:

2025: 1.7%

1.7% 2024: 4.7%

4.7% 2023: 4.1%

4.1% 2022: 2.2%

2.2% 2021: 1%

1% 2020: 2.6%

2.6% 2019: 1.4%

1.4% 2018: 1.4%

1.4% 2017: 1%

1% 2016: 1%

1% 2015: 1%

Es importante destacar que estos aumentos no incluyen los incrementos salariales por localidad, ya que la orden de 2026 no contempla esta opción.

Aumento adicional para personal de fuerzas del orden

Además del aumento salarial del 1% para los empleados civiles, los agentes federales de las fuerzas del orden público podrían ser elegibles para un aumento adicional del 2.8%, lo que elevaría el total del incremento salarial a un 3.8%.

La Oficina de Administración de Personal (OPM), bajo la dirección de Scott Kupor, será responsable de identificar a los empleados que califiquen para el aumento adicional y notificarlos.

Este ajuste se alinea con el aumento salarial de las fuerzas armadas, que también recibirá un incremento del 3.8% en 2026.

