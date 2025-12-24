Esposa de Bruce Willis contó cómo la enfermedad del actor afecta la Navidad familiar

El actor Bruce Willis, en marzo de 2022, fue cuando recibió su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT); desde entonces, las cosas en el hogar han cambiado. Incluso su esposa, Emma Heming Willis, mencionó que él ya no vive en su casa desde hace varios meses debido a una decisión que tomaron sus parientes y lo tienen recluido en un centro donde recibe atención especializada. Además, las Navidades para todos ellos han cambiado.

“Las fiestas no desaparecen con un diagnóstico de demencia. Ellas cambian. Y aunque ese cambio pueda doler, también puede hacer espacio para nuevas tradiciones, para una alegría más suave y para una conexión que importa profundamente”, reveló en un ensayo compartido a través de su página web.

La pareja sentimental del actor además mencionó que estas fechas eran bastante significativas para él y una de las que más disfrutaba, por lo cual el sentimentalismo en esta época decembrina empaña el momento familiar. Recalcó que extraña tener su presencia mientras él caminaba por toda la casa con sus rutinas de costumbre, pero debido a su enfermedad, ni ella ni sus hijas pueden contar con un momento que él disfrutaba tanto.

“Para mí, las fiestas traen recuerdos de Bruce siendo el centro de todo. Amaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones. Era él quien hacía los panqués, el que salía a jugar en la nieve con los niños, la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día. Me reconfortaba la rutina de saber exactamente cómo transcurría el día, sobre todo porque soy una persona de hábitos”, añadió en su ensayo.

Sobre la demencia frontotemporal que enfrenta el actor, Emma destacó que seguramente esos recuerdos aún permanecen en él, pero con un vacío, razón por la cual se siente bastante afectada emocionalmente. Por lo cual catalogó estas festividades como un duelo, porque ya no es como ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, se desconoce cómo hará la familia para pasar estos días con el actor.

Una fuente cercana a ellos reveló que esta podría ser incluso la “última Navidad” de Bruce Willis, tras el rápido avance que ha tenido esta afección en el actor de películas como “Duro de matar”: “La demencia no borra esos recuerdos, pero sí crea un espacio entre el pasado y el ahora. Y ese espacio puede doler. El duelo durante las fiestas puede aparecer de formas inesperadas”.

