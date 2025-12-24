Futbolista Felipe Caicedo considera el retiro tras asesinato de Mario Pineida

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo puso en duda la continuidad de su carrera como futbolista tras el asesinato de su compañero, Mario Pineida, quien compartió con Caicedo en su etapa en Guayaquil.

“Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol”, dijo a periodistas Caicedo, futbolista con amplia experiencia en Europa.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

NO VA MÁS🟡⚫️❌



Felipe Caicedo se despide de @BarcelonaSC



“Fue un año negativo en cuanto a mi persona. La institución no pasa por buenos momentos hay que intentar conciliar”



“NO ME VOY A QUEDAR”



“La situación está rara y los responsables deben dar un paso adelante. Los… pic.twitter.com/dvD6jwzy3K — Mario Mendoza (@mariomendozam3) December 23, 2025

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Justicia ecuatoriana pone en prisión preventiva a dos sujetos por asesinato a Mario Pineida

La justicia ecuatoriana ordenó este viernes la prisión preventiva para dos sujetos, presuntamente involucrados en el asesinado, ocurrido el pasado miércoles, del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos disparó contra el jugador y el otro contra una mujer.

Al ver al sujeto que apunta a Pineida, éste alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

