Revelan la triste y emotiva carta de despedida de la hija del futbolista Mario Pineida a su padre

El fallecimiento del futbolista Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, continúa generando conmoción y dolor en el fútbol ecuatoriano.

En medio del luto, uno de los mensajes más emotivos y desgarradores llegó desde el entorno más íntimo del futbolista: su hija, quien publicó una sentida carta en redes sociales tras la trágica muerte de su padre en un ataque armado.

“Ahora ya está en un lugar lleno de paz, aunque acá lo extraño cada segundo que pasa”, comenzó escribiendo en su cuenta personal de Instagram. Luego, siguió: “Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, ya sea enojada, triste o feliz, pero estaba. Siempre me dijo que me daría todo lo que este a su alcance”.

En otro tramo de la publicación, recordó: “Algunas veces teníamos nuestras diferencias porque siempre dijo que yo era igual de resabiada que él, siempre con nuestras carotas aunque estuvieras rebosando de felicidad”.

Al finalizar dejo una frase llena de esperanza: “Esto no es un adiós, es un hasta pronto y si hay otra vida después de está, espero tener la oportunidad de volver a ser hija”.

Barcelona retirará el número ‘2’ de Mario Pineida

Además, el Barcelona de Guayaquil informó que retirarán el número ‘2’ del plantel para la temporada 2026. De esta manera, nadie podrá utilizar el dorsal que Pineida utilizó durante sus dos etapas como jugador del Ídolo, con el cual estaba muy identificado.

“Esta decisión se adopta en memoria de Mario, como reconocimiento a su legado, entrega y profundo significado para la historia de nuestra institución, y como una muestra de respeto y recordación permanente”, explicaron los Toreros en el comunicado que publicaron.

Además, dieron a conocer que en la Noche Amarilla 2026, con fecha, rival y estrella invitada por definirse, se realizarán homenajes para el que fuera uno de los capitanes del equipo: ” En la Noche Amarilla 2026, se realizará un acto de homenaje y memoria, como un tributo especial ante nuestros socios e hinchada”.

