Estos son los últimos nombramientos de Zohran Mamdani para su nuevo gobierno en Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, continúa conformando su equipo de gobierno con nuevos nombramientos en áreas como la protección laboral y los servicios públicos. Desde el sábado, cuando anunció a dos vicealcaldesas —entre ellas una nueva vicealcaldía de justicia económica—, confirmó designaciones estratégicas dentro de la administración municipal.

Uno de los anuncios más relevantes se produjo el lunes, cuando nombró a Sam Levine como próximo comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, informó Spectrum News NY1.

Levine es exdirector de la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, donde trabajó entre 2021 y enero pasado bajo la presidencia de Lina Khan, quien además copresidió recientemente el equipo de transición del alcalde electo.

Con una trayectoria que incluye cargos como asesor legal en la FTC, abogado regional de esa agencia y fiscal en la oficina del fiscal general de Illinois, Levine llega al departamento con la misión de ejecutar la agenda de asequibilidad de Mamdani.

El alcalde electo destacó que esto impacta directamente la vida de todos los neoyorquinos, desde consumidores hasta pequeños empresarios y trabajadores, y subrayó que buscaba un liderazgo dispuesto a enfrentar prácticas abusivas y “la avaricia corporativa”.

Durante su paso por la FTC, Levine participó en iniciativas para reforzar la protección de datos personales y combatir las llamadas “tarifas basura”, las trampas de suscripción y el telemercadeo ilegal, de acuerdo con el medio.

Como futuro comisionado, señaló que concibe la ley como una herramienta viva para la justicia social y se comprometió a defender los derechos de repartidores, taxistas, inquilinos, empleados de bodegas y pequeños negocios en los cinco distritos.

“Sam reside en Manhattan y se une a nosotros como Comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador para proteger a los neoyorquinos del abuso corporativo y luchar por la justicia para el consumidor”, expresó Mamdani en redes sociales.

Lillian Bonsignore, designada comisionada del FDNY

Un día después, Mamdani anunció el nombramiento de Lillian Bonsignore como comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, informó el Daily News.

Bonsignore, exjefa de operaciones del servicio de Emergencias Médicas del departamento, se convierte en la primera persona abiertamente gay en dirigir la agencia en sus 160 años de historia.

Se retiró del FDNY en 2022 tras una carrera de 31 años, que incluyó el liderazgo del EMS durante la pandemia de COVID-19 y su participación en momentos críticos como los atentados del 11 de septiembre.

Aunque reconoció que su experiencia no proviene del combate directo de incendios, defendió su capacidad para dirigir el departamento y destacó décadas de trabajo conjunto con bomberos y personal de emergencia.

Su nombramiento se produce tras la renuncia del anterior comisionado, Robert Tucker, quien dejó el cargo inmediatamente después de la victoria electoral de Mamdani, alegando profundas diferencias políticas.

La Asociación de Bomberos Uniformados respaldó la designación de Bonsignore y resaltó su experiencia en gestión de crisis y servicios médicos de emergencia.

Uno de los desafíos más urgentes que enfrentará la nueva comisionada, indicó Daily News, será la histórica disputa por la paridad salarial del EMS, cuyos sindicatos reclaman desde hace años salarios equivalentes a los de los bomberos.

Bonsignore expresó su apoyo a esa demanda y afirmó que debió resolverse hace mucho tiempo. Mamdani, por su parte, señaló quela equidad salarial es una preocupación central de su administración, aunque indicó que el tema formará parte de conversaciones más amplias con su equipo.

Además de estos nombramientos, Mamdani anunció que mantendrá de forma interina al comisionado de Saneamiento, Javier Lojan, y al comisionado de Gestión de Emergencias, Zach Iscol, para garantizar continuidad durante la temporada invernal.

