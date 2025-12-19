Aliada de Mamdani renunció un día después de ser anunciada: mensajes anti semitas en Nueva York

Catherine “Cat” Almonte Da Costa, una funcionaria clave recién nombrada en la futura administración de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York, renunció apenas un día después de ser anunciada, debido a publicaciones antiguas suyas que resurgieron en la plataforma de redes sociales Twitter/X.

Almonte Da Costa iba a ocupar el cargo de directora de la Oficina de Nombramientos en el gobierno del alcalde electo. Pero ayer la Liga Antidifamación (ADL) regional sacó a la luz publicaciones de Almonte Da Costa en Twiitter/X de hace varios años, que la organización describe como antisemitas y denigrantes para el pueblo judío.

“Catherine expresó su profundo arrepentimiento por sus declaraciones pasadas y presentó su renuncia, la cual acepté”, dijo Mamdani, citado por ABC News. Nueva York es la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel, y durante su campaña y posterior triunfo el venidero alcalde ha sido acusado de mantener opiniones anti semitas.

Almonte Da Costa declaró en un comunicado ayer que se disculpó con Mamdani. “Estas declaraciones no reflejan quién soy. Como madre de hijos judíos, siento una profunda tristeza y remordimiento por el daño que estas palabras han causado. Dado que esto se ha convertido en una distracción para el trabajo que tenemos entre manos, he presentado mi renuncia.”

La funcionaria había trabajado anteriormente en la administración del alcalde Bill de Blasio, en el equipo encargado del censo. Dejará su puesto actual como directora de cultura de la orquesta para “incorporar a los mejores talentos” a la administración de Mamdani, según ha informado el equipo del alcalde electo.

New York Post también descubrió entre sus publicaciones pasadas declaraciones despectivas contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), entre ellas una que simplemente decía: “Que se jo.. la policía”.

Su cuenta @CultureCaat ya no está activa, algo que aparentemente sucedió la tarde de ayer. La ADL preguntó si Mamdani estaba al tanto de las publicaciones antes de contratar a Da Costa. Y el equipo afirmó que no tenía conocimiento de las mismas.

“Su actividad en las redes sociales incluye publicaciones de hace más de una década que reproducen tópicos antisemitas clásicos y, en general, denigran al pueblo judío. Publicar mensajes sobre “judíos avariciosos” es indefendible. Valoramos que Da Costa tenga relaciones con miembros de la comunidad judía, pero sus publicaciones exigen una explicación inmediata, no sólo por parte de la Sra. Da Costa, sino también del alcalde electo”, escribió ADL New York/New Jersey.

Mamdani comenzará su gestión como alcalde de Nueva York el próximo 1 de enero con un déficit presupuestario proyectado de $2,180 millones de dólares y la posibilidad de que las brechas de financiación sean aún mayores en los próximos años, según un nuevo informe presentado por su aliado, el contralor de la ciudad, Brad Lander.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.

A principios de diciembre Mamdani visitó por primera vez al alcalde saliente Adams desde su triunfo electoral. Se reunieron en Gracie Mansion, la residencia oficial, donde vivirá desde enero.