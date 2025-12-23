Mamdani jurará dos veces como alcalde de Nueva York el 1 de enero ante senador Bernie Sanders y fiscal Letitia James

Zohran Mamdani tomará posesión como el 112do alcalde de Nueva York el 1 de enero con juramentos separados ante sus aliados la fiscal general del estado, Letitia James, y el senador Bernie Sanders.

Sanders, senador independiente por Vermont y también socialista demócrata como Mamdani, presidirá la ceremonia de posesión del alcalde electo en una fiesta callejera el Día de Año Nuevo, pero previamente James le tomará juramento formal a la medianoche del 31 de diciembre en la sede de la alcaldía, cuando comience oficialmente su mandato, detalló NBC News.

En un comunicado de prensa que anunciaba los eventos, el equipo de transición señaló que los “valores progresistas inquebrantables de Sanders inspiraron a Zohran a postularse para el cargo”.

“Es un honor jurar mi cargo ante dos líderes a quienes admiro desde hace años: la fiscal general Tish James y el senador Bernie Sanders. La fiscal general James ha enfrentado a poderosos intereses en defensa de los neoyorquinos y ha encarnado el principio de igualdad ante la ley”, declaró Mamdani en un comunicado.

“El senador Bernie Sanders sentó las bases de nuestro movimiento con su firme compromiso con la dignidad de los trabajadores y su creencia en un gobierno que sirve a la mayoría, no sólo a unos pocos. No puedo pensar en mejores líderes para dar inicio a una nueva era para la ciudad de Nueva York”, añadió Mamdani.

No se ha confirmado si el alcalde saliente -quien tomó posesión en plena ceremonia de Año Nuevo 2022 en Times Square- participará en alguno de estos actos. Apenas a principios de diciembre Mamdani visitó por primera vez a Eric Adams, un mes después de su triunfo electoral. Se reunieron en Gracie Mansion, la residencia oficial, donde vivirá desde enero. Se espera que los eventos del nuevo alcalde reúnan a más de 4,000 personas en la alcaldía y miles más en la calle.

Mamdani comenzará su gestión como alcalde de Nueva York con un déficit presupuestario proyectado de $2,180 millones de dólares y la posibilidad de que las brechas de financiación sean aún mayores en los próximos años, según un nuevo informe presentado por su aliado, el contralor saliente de la ciudad, Brad Lander.

A fines de noviembre Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarían a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además afirmó que había recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.