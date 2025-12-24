Luis ‘Potro’ Caballero supuestamente descubrió infidelidad de su ex con Salvador Zerboni

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora vuelven a dar de qué hablar en el mundo del espectáculo. Y es que, a pocos días de anunciar su separación, acaban de salir a la luz nuevos rumores que apuntan a que la ruptura estuvo lejos de ser tan tranquila como ambos dejaron ver al principio.

De acuerdo con la revista TVNotas, una persona cercana a la expareja, aseguró que el exintegrante de Acapulco Shore se habría enterado de que Fernanda supuestamente le fue infiel con el actor Salvador Zerboni, hecho que habría sido la gota que derramó el vaso en su matrimonio.

“La separación es una mezcla de situaciones acumuladas. Cuando en 2023 Fernanda de la Mora estuvo en el reality Reto 4 elementos, coincidió con el actor Salvador Zerboni, quien no la toleraba y buscó sacarla de la competencia, pero ella estaba obsesionada con él. Zerboni era hasta patán con ella, pero Fernanda no quitaba el dedo del renglón y tuvieron ‘algo’”, reveló la fuente.

De igual forma, el medio menciona que la modelo presuntamente habría quedado embarazada de Zerboni durante el reality ‘Los 50’, etapa en la que ya sostenía una relación sentimental con Potro.

“Ella ya andaba con ‘Potro’ y aceptó que anduvo con los 2 al mismo tiempo. Como Fer ya estaba enamorada de ‘Potro’, tiempo después se embarazaron. Todo marchaba de maravilla. Fue hace menos de un año que ‘Potro’ se enteró por boca de un chismoso del embarazo de ella y le reclamó. Ella tuvo que admitirlo, pero le dijo que fue un desliz. Así iniciaron los problemas en el matrimonio, pero eso no fue todo, saltaron cosas oscuras de ella”, añadió.

Las sospechas habrían comenzado cuando Potro notó comportamientos raros y decidió investigar qué estaba pasando realmente en su relación. Según la fuente, el influencer quedó completamente “en shock” al descubrir la supuesta traición, lo que habría acelerado el final del matrimonio.

Además, la publicación asegura que, tras enterarse del presunto romance con Salvador Zerboni, Potro siguió atando cabos y habría descubierto que Fernanda supuestamente también le fue infiel con Christian Estrada y Fernando Lozada.

“Él considera que, si Fernanda se ha portado así, en cualquier momento le pinta el cuerno con otro de sus amigos. Le tiene coraje y resentimiento. Y ella a él por haberle ocultado que es pobre y mantenido”.

Hasta ahora, ni Fernanda de la Mora ni Luis “Potro” Caballero han salido a confirmar o negar estas versiones, por lo que toda la información permanece en el terreno de la especulación.

