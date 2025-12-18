Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda Mora confirman separación

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora, quienes durante años fueron vistos como una de las parejas más sólidas surgidas del universo de los realities, recientemente anunciaron su separación.

La noticia se dio a conocer la noche del miércoles, cuando el polémico presentador y exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ recurrió a sus redes sociales para difundir un comunicado que tomó por sorpresa a sus seguidores. Después de varios meses de rumores y de que los fans notaran que ya no se seguían en Instagram, el Potro confirmó oficialmente la ruptura.

“Queremos compartir que, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a nuestra relación como pareja”, señala el comunicado.

Frente a las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad, Luis fue claro y contundente. En el mensaje dirigido a sus seguidores, el exintegrante de ‘Acapulco Shore’ explicó la situación con la intención de cuidar la imagen de ambos y, principalmente, la de su familia.

El Potro también subrayó que no existió la intervención de terceras personas, descartando cualquier tipo de engaño y explicando que simplemente tomaron caminos distintos.

“Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto y queremos dejar claro que no hubo terceros involucrados”.

Ambos coincidieron en que, a partir de ahora, su prioridad absoluta será su hijo, con quien mantendrán un vínculo cercano basado en el amor y el respaldo mutuo.

“En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más grande entre nosotros”.

Para cerrar el mensaje, la ahora expareja solicitó empatía y respeto, dejando en claro que no ofrecerán más declaraciones ni entrevistas sobre la separación.

“Agradecemos de corazón la comprensión y el respeto a nuestra privacidad en este momento y pedimos que puedan entender que no haremos más comentarios ni daremos más entrevistas sobre este tema”.

La historia de Potro y Fernanda fue mucho más que un romance pasajero. Su relación estuvo marcada por encuentros y desencuentros a lo largo de más de diez años. Se conocieron cuando ambos tenían alrededor de 20 años y, aunque al inicio no hubo un “clic” inmediato, el tiempo terminó por unirlos.

Tras varios años distanciados, periodo en el que incluso Fernanda contrajo matrimonio con otra persona, volvieron a coincidir en 2023 durante las grabaciones del reality ‘Los 50’. Ese mismo año consolidaron su relación y se convirtieron en padres.

