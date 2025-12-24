Muere Pat Finn, actor de ‘Friends’, tras perder batalla contra el cáncer

El actor estadounidense Pat Finn, conocido por sus apariciones en series como ‘The Middle’, ‘Friends’ y ‘Seinfeld’, falleció el lunes 22 de diciembre a los 60 años, tras perderla la batalla contra el cáncer.

La noticia de su muerte fue confirmada este miércoles mediante un comunicado oficial difundido por su familia y sus representantes.

De acuerdo con el mensaje, Finn murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por sus seres queridos. El actor había sido diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio la enfermedad entró en remisión, con el tiempo regresó y se extendió a otras partes de su cuerpo.

La causa de su muerte fue una metástasis derivada de este diagnóstico. Sus representantes destacaron la manera en que enfrentó el proceso y lo recordaron como un “guerrero en todo el sentido de la palabra”.

Cabe rmencionar que uno de los papeles más queridos de Pat Finn fue el que interpretó en ‘The Middle’, serie en la que participó entre 2011 y 2018 dando vida a Bill Norwood, el vecino amable y optimista de la familia Heck.

Finn también participó en ‘Friends’, una de las sitcoms más populares de todos los tiempos. En la serie interpretó al Dr. Roger, un interés amoroso de Monica Geller que tenía la peculiar costumbre de analizar psicológicamente a todo el grupo, generando momentos tan incómodos como divertidos.

Además, apareció en ‘Seinfeld’, donde encarnó a Joe Mayo, y sumó participaciones en varias producciones que marcaron la llamada “época de oro” de las comedias de situación en Estados Unidos.

Sigue leyendo: