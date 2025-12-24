Maine sube el salario mínimo en 2026: quiénes ganarán $15.10 por hora y qué trabajadores se benefician

El inicio de 2026 traerá un alivio económico para miles de trabajadores en Maine, luego de que el estado confirmara un nuevo aumento al salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La medida ajusta los salarios al costo de vida y amplía su alcance a sectores que antes estaban excluidos, como el trabajo agrícola y los empleos con propinas.

Este cambio impactará directamente a empleados por hora, trabajadores rurales y personal del sector servicios, en un contexto marcado por la inflación y el aumento del costo de vida en Estados Unidos.

¿Cuál será el salario mínimo en Maine en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo estatal en Maine subirá de $14.65 a $15.10 por hora, lo que representa un incremento del 3.1%. El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W) de la región noreste del país entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Este aumento es obligatorio por ley, luego de que en 2016 los votantes aprobaran un sistema de incrementos automáticos ligados a la inflación. Según datos del Departamento de Trabajo de Maine, cerca de 35,000 trabajadores ganaban menos de $15 por hora en 2024, por lo que el impacto económico será significativo.

Incluye a trabajadores agrícolas

Uno de los cambios más relevantes para 2026 es la incorporación de los trabajadores agrícolas al salario mínimo estatal. Tras la aprobación de una nueva ley en junio de 2025, este sector dejará de regirse por normas especiales y pasará a recibir el mismo salario mínimo que el resto de los empleados por hora.

La medida representa un avance importante para las comunidades rurales y para miles de trabajadores latinos que se desempeñan en labores agrícolas dentro del estado.

Aumento del salario mínimo con propinas en 2026

Los trabajadores del sector servicios, como meseros, bartenders y personal de restaurantes, también se beneficiarán del ajuste. El salario base con propinas, conocido como tip wage, aumentará a $7.55 por hora en 2026.

Reglas clave para empleadores y empleados:

El empleador debe pagar al menos $7.55 por hora directamente.

directamente. La suma del salario base y las propinas debe alcanzar mínimo $15.10 por hora al final de la semana laboral.

al final de la semana laboral. El monto mínimo de propinas mensuales para ser considerado trabajador con propinas sube de $185 a $191.

¿Qué pasa con el salario mínimo en Portland?

La ciudad de Portland, Maine, mantendrá un salario mínimo más alto que el estatal. Tras una iniciativa ciudadana aprobada en noviembre, el salario mínimo local aumentará a $16.75 por hora a partir del 1 de enero de 2026, con incrementos adicionales ya programados para los próximos años.

Recomendaciones para empleadores y trabajadores

Las autoridades estatales recomendaron a los empleadores actualizar sus escalas salariales y sistemas de nómina antes del inicio del año. También deberán colocar el póster oficial actualizado del salario mínimo en los lugares de trabajo.

Para los trabajadores, este aumento representa una mejora directa en sus ingresos, mayor estabilidad económica y mayor claridad sobre sus derechos laborales en Maine de cara a 2026.

