Mets refuerzan su bullpen con la llegada de Mike Baumann

Los New York Mets están en proceso de incorporar al relevista derecho Mike Baumann, de acuerdo con un reporte publicado este miércoles por Jon Heyman en el New York Post.

Baumann, de 30 años, viene de lanzar en la temporada 2025 con los Tokyo Yakult Swallows de la Nippon Professional Baseball (NPB). En Japón participó en 16 juegos, acumulando 15 innings, con marca de 0-2, efectividad de 4.20 y un hold. Permitió ocho carreras, siete de ellas limpias, en 17 imparables, incluidos tres jonrones, además de 19 ponches y 12 boletos.

Su experiencia más reciente en las Grandes Ligas se remonta a 2024, campaña en la que tuvo un recorrido por Baltimore Orioles, Seattle Mariners, San Francisco Giants y Miami Marlins. En total, trabajó 58.1 entradas repartidas en 57 apariciones, con récord de 3-1, ERA de 5.55 y WHIP de 1.49.

Los Marlins lo reclamaron de waivers procedente de los Angels el 25 de agosto de 2024. Con Miami, Baumann dejó una efectividad de 6.59 y un WHIP de 1.32 en 13.2 innings lanzados a lo largo de 11 juegos.

Antes de esa temporada, el derecho había desarrollado la mayor parte de su carrera con los Orioles, organización que lo designó para asignación el 18 de mayo de 2024 y lo traspasó cuatro días después, junto al receptor Michael Pérez, a Seattle, a cambio del cátcher Blake Hunt.

El mejor año de Baumann en MLB fue 2023, su última campaña completa con Baltimore, cuando firmó un notable récord de 10-1, con 3.76 de efectividad y WHIP de 1.31 en 64.2 entradas repartidas en 60 relevos.

Debutó en las Grandes Ligas el 7 de septiembre de 2021, cuando lanzó 3.2 innings de relevo, permitió una carrera no merecida y se apuntó la victoria en el triunfo de los Orioles 7-3 sobre los Kansas City Royals.

Baumann fue seleccionado por Baltimore en la tercera ronda del Draft de 2017, con el turno 98 global, procedente de la Universidad de Jacksonville.

