Bryce Harper representará a USA en Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos está formando un gran equipo para buscar el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Philadelphia Phillies' Bryce Harper celebrates after his two-run home run off Kansas City Royals pitcher Michael Lorenzen during the third inning of a baseball game, Friday, Sept. 12, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)

Bryce Harper jugará su primer Clásico Mundial de Béisbol. Crédito: Matt Rourke | AP

Por  Reinaldo Oliveros

Bryce Harper, dos veces MVP y estrella de Philadelphia Phillies, anunció que representará a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

El primera base y slugger publicó el anunció en redes sociales junto a una imagen con los colores de la selección estadounidense. Esta será la primera vez que Harper represente a EE.UU desde que tenía 15 años.

“Llevé los colores a mi pecho por primera vez a los 15 años. No hay otra sensación igual. Me emociona anunciar que este año representaré al equipo de EE. UU. en el Campeonato Mundial de Béisbol. ¡Estados Unidos! #porlagloria” escribió Harper en redes sociales.

Con la adición de Harper, Estados Unidos consigue a su primera base para el Clásico Mundial de Béisbol y tiene definida una gran alineación para buscar el título en 2026.

Bryce Harper se suma a una gran alineación de EE.UU en Clásico Mundial

La alineación de Estados Unidos para el debut en el Clásico Mundial de Béisbol podría quedar de la siguiente forma:

  • DH Kyle Schwarber
  • SS Bobby Witt Jr.
  • LF Corbin Carroll
  • 1B Bryce Harper
  • RF Aaron Judge
  • C Cal Raleigh
  • CF Pete Crow-Armstrong
  • 3B Gunnar Henderson
  • 2B Brice Turang 

Estados Unidos tendrá a los dos finalistas al MVP de la Liga Americana de 2025 y tres jugadores que conectaron 50 jonrones o más en la última campaña.

Por su parte, el pitcheo también es uno de los más fuertes para el torneo. Estarán los dos ganadores al Cy Young, Tarik Skubal y Paul Skenes.

Además de pitchers consolidados como Logan Webb, Clay Holmes, Matthew Boyd y el novato Nolan McLean.

EE.UU está en el Grupo B junto con México, Italia, Brasil y Gran Bretaña. Estados Unidos debuta el 6 de marzo ante Brasil en el Daikin Park de Houston.

Estados Unidos es la única selección que tiene confirmada a más de 10 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol, mientras las demás selecciones reciben los permisos de los jugadores para poder participar.

