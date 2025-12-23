Bryce Harper representará a USA en Clásico Mundial de Béisbol 2026
Estados Unidos está formando un gran equipo para buscar el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Bryce Harper, dos veces MVP y estrella de Philadelphia Phillies, anunció que representará a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.
El primera base y slugger publicó el anunció en redes sociales junto a una imagen con los colores de la selección estadounidense. Esta será la primera vez que Harper represente a EE.UU desde que tenía 15 años.
“Llevé los colores a mi pecho por primera vez a los 15 años. No hay otra sensación igual. Me emociona anunciar que este año representaré al equipo de EE. UU. en el Campeonato Mundial de Béisbol. ¡Estados Unidos! #porlagloria” escribió Harper en redes sociales.
Con la adición de Harper, Estados Unidos consigue a su primera base para el Clásico Mundial de Béisbol y tiene definida una gran alineación para buscar el título en 2026.
Bryce Harper se suma a una gran alineación de EE.UU en Clásico Mundial
La alineación de Estados Unidos para el debut en el Clásico Mundial de Béisbol podría quedar de la siguiente forma:
- DH Kyle Schwarber
- SS Bobby Witt Jr.
- LF Corbin Carroll
- 1B Bryce Harper
- RF Aaron Judge
- C Cal Raleigh
- CF Pete Crow-Armstrong
- 3B Gunnar Henderson
- 2B Brice Turang
Estados Unidos tendrá a los dos finalistas al MVP de la Liga Americana de 2025 y tres jugadores que conectaron 50 jonrones o más en la última campaña.
Por su parte, el pitcheo también es uno de los más fuertes para el torneo. Estarán los dos ganadores al Cy Young, Tarik Skubal y Paul Skenes.
Además de pitchers consolidados como Logan Webb, Clay Holmes, Matthew Boyd y el novato Nolan McLean.
EE.UU está en el Grupo B junto con México, Italia, Brasil y Gran Bretaña. Estados Unidos debuta el 6 de marzo ante Brasil en el Daikin Park de Houston.
Estados Unidos es la única selección que tiene confirmada a más de 10 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol, mientras las demás selecciones reciben los permisos de los jugadores para poder participar.
