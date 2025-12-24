Natalia Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer hijo: “Mi niño precioso”

La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su primer hijo el 23 de diciembre a través de sus redes sociales. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del nacimiento del bebé.

La multipremiada artista compartió una serie de fotos de su bebé y un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su primogénito.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!. Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, escribió la artista en la publicación.

Natalia Lafourcade dio a luz a su primer bebé, fruto de su relación con el realizador mexicano‑venezolano Juan Pablo López‑Fonseca.

En las imágenes se observan algunas fotos del recién nacido y otras imágenes de los momentos previos al nacimiento.

“Aquí mami recién parida, lo primero que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra. A mis papás les encanta tomarme fotos”, dice escrito a mano en una foto instantánea en la que aparece Natalia amamantando a su bebé con su pareja a un lado.

Natalia Lafourcade anunció en julio de este año que estaba embarazada de su primer hijo. La artista compartió una foto presumiendo su panza abultada frente al espejo y confesó que este embarazo la tomó por sopresa.

“Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba”, compartió en un post en su perfil de Instagram. “Qué regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes, mi gente bella. Nos vemos muy prontito en España. Mientras tanto seguiremos creciendo”, escribió la cantante junto a las imágenes.

El nacimiento de su primogénito se dio en medio de su gira ‘Cancionera Tour’, por lo que tuvo que modificar varias fechas de su itinerario. La cantautora mexicana continuará su gira el 15 de mayo en Bogotá, Colombia, para luego seguir su recorrido por Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador. En abril recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

