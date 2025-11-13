Latin Grammy 2025: Ganadores en las principales categorías

Este jueves 13 de noviembre se celebró la edición número 26 de los Latin Grammy 2025. A medida que avanzaba la ceremonia se conocieron los nombres de los artistas que triunfaron en las categorías en las que estaban nominados. Los ganadores fueron escogidos por votación de los miles de miembros de la Academia de la Grabación.

Bad Bunny se llevó el premio más importante de la noche: Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’. El cantante puertorriqueño fue el artista que más premios ganó en esta edición con un total de cinco gramófonos.

Álbum del año

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” (GANADOR)

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Gloria Estefan – “Raíces”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”

Liniker – “Caju”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Canción del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido” (GANADORA)

Liniker – “Veludo Marrom”

Mon Laferte – “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín” (GANADOR)

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Zoe Gotusso – “Lara”

Mejor nuevo artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy (GANADORA)

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” (GANADOR)

Fariana – “Underwater”

Nicki Nicole – “Naiki”

Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel – “Elyte”

Mejor Álbum de Musica Mexicana Contemporánea

Miranda – Ivan Cornejo

Leyenda – DannyLux

Evolución – Grupo Firme

Palabra de To’s (Seca) – Carín León (GANADOR)

Incómodo – Tito Double P

Mejor Álbum Vocal Pop

Cuarto Azul – Aitana

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz (GANADOR)

En las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

Palacio – Elsa y Elmar

Al Romper la Burbuja – Joaquina

Mejor Interpretación Reggaeton

Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido

Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny (GANADOR)

Dile A Él – Nicky Jam

Brillar – Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro – Yandel ft. Tengo Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (GANADOR)

Underwater – Fariana

Naiki – Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho

Elyte – Yandel

Mejor Canción Urbana

Cosas Pendientes – Maluma

DTMF – Bad Bunny (GANADOR)

En La City – Trueno ft. Young Miko

La Mudanza – Bad Bunny

Xq Eres Así – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke y Meme Solis

Raíces – Gloria Estefan (Ganadora)

Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

Mejor Canción Tropical

Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa

Cariñito – Techy Fatule

La Foto – Luis Enrique

Nunca Me Fui – Fonseca y Rubés Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (ganadora)

Si Volviera Jesús – Víctor Manuelle

Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana

