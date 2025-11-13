Latin Grammy 2025: Ganadores en las principales categorías
Los Latin Grammy 2025 se celebraron en en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este 13 de noviembre
Este jueves 13 de noviembre se celebró la edición número 26 de los Latin Grammy 2025. A medida que avanzaba la ceremonia se conocieron los nombres de los artistas que triunfaron en las categorías en las que estaban nominados. Los ganadores fueron escogidos por votación de los miles de miembros de la Academia de la Grabación.
Bad Bunny se llevó el premio más importante de la noche: Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’. El cantante puertorriqueño fue el artista que más premios ganó en esta edición con un total de cinco gramófonos.
Álbum del año
- Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”
- Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” (GANADOR)
- Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”
- Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”
- Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”
- Gloria Estefan – “Raíces”
- Joaquina – “Al Romper la Burbuja”
- Liniker – “Caju”
- Natalia Lafourcade – “Cancionera”
- Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”
- Vicente García – “Puñito de Yocahú”
Canción del año
- Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”
- Andrés Cepeda – “Bogotá”
- Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny – “DTMF”
- Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”
- Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”
- Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido” (GANADORA)
- Liniker – “Veludo Marrom”
- Mon Laferte – “Otra Noche de Llorar”
- Natalia Lafourcade – “Cancionera”
Grabación del año
- Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín” (GANADOR)
- Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny – “DTMF”
- Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”
- Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”
- Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao Teu Lado”
- Natalia Lafourcade – “Cancionera”
- Zoe Gotusso – “Lara”
Mejor nuevo artista
- Alex Luna
- Alleh
- Annasofia
- Camila Guevara
- Isadora
- Juliane Gamboa
- Paloma Morphy (GANADORA)
- Ruzzi
- Sued Nunes
- Yerai Cortés
Mejor álbum de música urbana
- Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” (GANADOR)
- Fariana – “Underwater”
- Nicki Nicole – “Naiki”
- Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”
- Yandel – “Elyte”
Mejor Álbum de Musica Mexicana Contemporánea
- Miranda – Ivan Cornejo
- Leyenda – DannyLux
- Evolución – Grupo Firme
- Palabra de To’s (Seca) – Carín León (GANADOR)
- Incómodo – Tito Double P
Mejor Álbum Vocal Pop
- Cuarto Azul – Aitana
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz (GANADOR)
- En las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al Romper la Burbuja – Joaquina
Mejor Interpretación Reggaeton
- Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro ft. Alexis y Fido
- Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny (GANADOR)
- Dile A Él – Nicky Jam
- Brillar – Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro – Yandel ft. Tengo Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (GANADOR)
- Underwater – Fariana
- Naiki – Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho
- Elyte – Yandel
Mejor Canción Urbana
- Cosas Pendientes – Maluma
- DTMF – Bad Bunny (GANADOR)
- En La City – Trueno ft. Young Miko
- La Mudanza – Bad Bunny
- Xq Eres Así – Álvaro Díaz ft. Nathy Peluso
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke y Meme Solis
- Raíces – Gloria Estefan (Ganadora)
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Mejor Canción Tropical
- Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
- Cariñito – Techy Fatule
- La Foto – Luis Enrique
- Nunca Me Fui – Fonseca y Rubés Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (ganadora)
- Si Volviera Jesús – Víctor Manuelle
- Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
