NFL anuncia a las estrellas que disputarán el Pro Bowl 2026

El pasado martes la NFL dio a conocer la lista de jugadores que participarán en el Pro Bowl de la National Football League que se disputará el 3 de febrero de 2026 en el Área de la Bahía de San Francisco, que será sede del Super Bowl LX que se efectuará en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers.

Jugadores de franquicias como San Francisco 49ers, Denver Broncos, Baltimore Ravens y Seattle Seahawks lideraron la lista. Seis talentos por equipo estarán en el Juego de las Estrellas que enfrentará a los de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC).

Los equipos serán entrenados por Steve Young y Jerry Rice, leyendas de los 49ers y miembros del Salón de la Fama.

Lista de elegidos para el Pro Bowl

San Francisco 49ers

Christian McCaffrey

Kyle Juszczyk

George Kittle

Trent Williams

Jon Weeks

Luke Gifford

Seattle Seahawks (mejor equipo de la NFC)

Sam Darnold

Jaxon Smith-Njigba

Demarcus Lawrence

Leonard Williams

Devon Witherspoon

Rashid Shaheed

Denver Broncos (número uno de la AFC)

Nik Bonito

Zach Allen

Quinn Meinerz

Pat Surtain II

Garett Bolles

Courtland Sutton

Baltimore Ravens

Kyle Jamilton

Patrick Ricard

Roquan Smith

Tyler Linderbaum

Zay Flowers

Jordan Stout

Kansas City Chiefs (equipo más ganador de la última década)

Travis Kelce (jugador con más votos)

Chris Jones

Creed Humphrey

Trey Smith

Desde 2023, el Pro Bowl dejó atrás el formato tradicional de fútbol americano. Ahora se transformó en un duelo de flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



