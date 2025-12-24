NFL anuncia a las estrellas que disputarán el Pro Bowl 2026
El pasado martes la NFL dio a conocer la lista de jugadores que participarán en el Pro Bowl de la National Football League que se disputará el 3 de febrero de 2026 en el Área de la Bahía de San Francisco, que será sede del Super Bowl LX que se efectuará en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers.
Jugadores de franquicias como San Francisco 49ers, Denver Broncos, Baltimore Ravens y Seattle Seahawks lideraron la lista. Seis talentos por equipo estarán en el Juego de las Estrellas que enfrentará a los de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC).
Los equipos serán entrenados por Steve Young y Jerry Rice, leyendas de los 49ers y miembros del Salón de la Fama.
Lista de elegidos para el Pro Bowl
San Francisco 49ers
- Christian McCaffrey
- Kyle Juszczyk
- George Kittle
- Trent Williams
- Jon Weeks
- Luke Gifford
Seattle Seahawks (mejor equipo de la NFC)
- Sam Darnold
- Jaxon Smith-Njigba
- Demarcus Lawrence
- Leonard Williams
- Devon Witherspoon
- Rashid Shaheed
Denver Broncos (número uno de la AFC)
- Nik Bonito
- Zach Allen
- Quinn Meinerz
- Pat Surtain II
- Garett Bolles
- Courtland Sutton
Baltimore Ravens
- Kyle Jamilton
- Patrick Ricard
- Roquan Smith
- Tyler Linderbaum
- Zay Flowers
- Jordan Stout
Kansas City Chiefs (equipo más ganador de la última década)
- Travis Kelce (jugador con más votos)
- Chris Jones
- Creed Humphrey
- Trey Smith
Desde 2023, el Pro Bowl dejó atrás el formato tradicional de fútbol americano. Ahora se transformó en un duelo de flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
