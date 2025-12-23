Suspensión del receptor de Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, traería pérdida de $45 millones de dólares

La agresión de DK Metcalf, receptor de Pittsburgh Steelers a un fan en las gradas del Ford Field el pasado domingo en el duelo ante Detroit Lions, traería consecuencias económicas millonarias para el jugador.

De acuerdo con expertos de CBS Sports y la cadena ESPN, tras un análisis del contrato, se determinó que existe una alta probabilidad de que Metcalf pierda $45 millones de dólares de dinero garantizado.

If DK Metcalf's suspension for an altercation with a Lions fan stands, it would void $45 million in future guaranteed money, according to his contract, which was reviewed by CBS Sports and ESPN.



Metcalf plans to appeal the suspension, a source told @AdamSchefter.



More:… pic.twitter.com/h74tcw1Hiq

Esto, debido a los dos partidos de sanción que recibió por golpear en el rostro a un fan en la grada. Esa acción es considerada por la NFL como “violación de la normativa de la competición”.

Según los reportes, la suspensión activa una cláusula del contrato que firmó cuando llegó a Pittsburgh, un acuerdo de cuatro años y $132 millones de dólares.

Según la información, al receptor se le deben $25 millones de dólares de la temporada 2026, más otros $20 millones de la campaña de 2027. Ahora, con la suspensión por violar la normativa de competición, el equipo puede retener parte del salario base y bonos futuros.

Además, Metcalf perderá alrededor de $555,000 dólares en salario como resultado de la suspensión de dos juegos.

El receptor de Pittsburgh Steelers se perderá la Semana 17 y 18. Específicamente los partidos ante Cleveland Browns y Baltimore Ravens. Metcalf volverá al róster el próximo 5 de enero.

La estrella de la NFL firmó una extensión de contrato por cuatro años y $132 millones dólares con los Steelers en marzo después de ser canjeado desde los Seattle Seahawks.

La suspensión por “conducta perjudicial” permite que los Steelers anulen esas garantías. No significa que no pueda ganar ese dinero, pero ya no está protegido: el equipo podría cortarlo sin pagarle esos montos.

La agresión de DK Metcalf

Tras finalizar el segundo cuarto, la transmisión en vivo de CBS enfocó el momento en el que el Metcalf habla con un aficionado que portaba una peluca azul y estaba inclinado hacia el campo en la primera fila de una de las gradas del estadio.

Luego de una breve interacción de jugador a fan, Metcalf le lanzó un puñetazo en el rostro al aficionado con el puño derecho cerrado y se marchó. El fan levantó las manos después de ser agredido. En sus manos portaba un jersey amarillo.

Después del tenso momento que es viral en las diferentes redes sociales, el receptor regresó a jugar en la segunda mitad y realizó una recepción para primer down en la primera serie ofensiva de los Steelers en el tercer cuarto.

Metcalf terminó el juego con cuatro recepciones para 42 yardas en la victoria de Pittsburgh 29-24 sobre Detroit. En declaraciones a la prensa, el entrenador Mike Tomlin dijo que se enteró del hecho, pero no lo había visto en el momento.



