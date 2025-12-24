Nicki Minaj es blanco de críticas por su apoyo a Trump y comentarios contra las personas trans

La rapera de origen trinitense Nicki Minaj se ha vuelto blanco de polémica por su cambio de postura política a favor del presidente Donald Trump y por sus recientes comentarios en contra de las personas transgénero.

De acuerdo con el diario ABC, varios artistas decidieron dejar de seguir a la rapera en Instagram como las cantantes Rosalía, Britney Spears, Billie Eilish y Christina Aguilera, artistas que apoyan abiertamente a la comunidad LGBTIQ+.

A pesar de las críticas, Nicki Minaj recibió el apoyo de la cantante Amber Rose, quien habló sobre este tema en una entrevista con TMZ el lunes 22 de diciembre. A su juicio, Nicki Minaj no dijo nada malo y defendió que tiene derecho a su propia opinión política.

“No dijo nada malo”, declaró Rose. “No dijo nada sobre la comunidad LGBTQ+ en absoluto. ¿Por qué la gente piensa que alguien de allá es homofóbico? Yo no soy homofóbica, mi asistente lleva 11 años conmigo; es negro y gay. Tengo un montón de amigos trans, y Nicki también”, dijo. Además agregó que su posición política no la convierte en una persona homofóbica. “No sé por qué la gente tergiversa nuestras palabras o piensa que, porque apoyamos a Trump, simplemente odiamos a las personas gay y trans. Eso simplemente no es cierto”.

Nicki Minaj sorprendió al aparecer en el AmericaFest el fin de semana, donde elogió al presidente Trump, al vicepresidente J.D. Vance en una charla con Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk quien fue asesinado en septiembre durante un evento en Utah. Nicki Minaj, quien en el pasado criticó las políticas de Donald TRump durante su primer gobierno, declaró abiertamente su “respeto y admiración”, calificándolo como un “ejemplo a seguir” y asegurando estar “muy orgullosa” de las cosas que se están haciendo desde la Casa Blanca.

En la conversación, Nicki Minaj hizo comentarios en contra de las personas trans. “Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello”, declaró la cantante durante su charla con Erika Kirk. También aseguró que existe una campaña que supuestamente presiona a las personas y menores cis para que estos sean trans.

“¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada”, dijo.

