Nicki Minaj podría perder una mansión de $20 millones de dólares

Actualmente, Nicki Minaj corre el riesgo de perder su mansión en Hidden Hills, California, la cual está valorada en $20 millones de dólares. Esta posibilidad surge después de que Thomas Weidenmüller, un exguardia de seguridad, pidiera al tribunal vender la propiedad para cobrar la indemnización que la rapera y su esposo le deben.

Aunque ahora es que Weidenmüller está exigiendo la venta la casa, este conflicto comenzó hace años. El hombre acusa a Petty de haberle roto la mandíbula de un golpe durante un concierto en Alemania en 2019, lo que le obligó a someterse a ocho cirugías.

Un juez ya le otorgó una indemnización de $503,318 dólares, pero la artista y su esposo Kenneth Petty no han realizado el pago, pese a tener un patrimonio estimado entre $150 millones de dólares y $190 millones de dólares.

Ahora, el equipo legal de Weidenmüller afirman que el valor de la casa sería suficiente para cubrir la deuda. Minaj y Petty, casados desde 2019 y padres de un hijo, no han respondido públicamente a las acusaciones.

¿Cómo es la mansión que Nicki Minaj podría perder?

Nicki Minaj compró esta mansión en diciembre de 2022 por aproximadamente $19.5 millones de dólares, según medios especializados en bienes raíces como ‘Homes of the Rich’

La propiedad, ubicada está ubicada en Hidden Hills, California, incluye una casa principal de 11,800 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes, también incluye áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libro con familiares o amigos.

Por los momentos no se sabe cuál será la decisión que tome la polémica pareja, aunque hay que recordar que en 2023 se dijo que sus vecinos de Hidden Hills habían pedido que la rapera dejara el vecindario. Al mismo tiempo, un funcionario de la Asociación Comunitaria de Hidden Hills negó la existencia de esa petición.

