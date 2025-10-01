Cardi B y Nicki Minaj se enfrentan con fuertes acusaciones en redes sociales

Las raperas Cardi B y Nicki Minaj protagonizan un acalorado enfrentamiento en redes sociales. Ambas tienen una rivalidad desde hace varios años. Sin embargo, la discusión en redes sociales comenzó cuando Nicki Minaj acusó a Cardi B de inflar los números de su más reciente álbum ‘Am I the Drama?’.

Nicki Minaj se burló del nuevo álbum de su colega en una serie de tuits que luego fueron eliminados. En otra publicación Nicki Minaj escribió “$4.99”, aparentemente en referencia al precio promocional en iTunes del segundo álbum de Cardi B.

Minaj parodió la letra de la canción ‘Magnet’ de ‘Am I the Drama?’ y se burló del embarazo de Cardi B. ““Abcdefgeeeee / Cayendo de las listas con una gran barriga / TRENES EN MARCHA”, escribió Minaj. “Descalza, todavía apestando / Aún. Tú. No. Pudiste. Vender. Más. Que. Yooou”.

Cardi B respondió a las burlas de Nicki Minaj con el siguiente mensaje: “No hay nada más molesto que una zorra aburrida”, escribió. “El poder que tengo… hace que estas zorras salgan de rehabilitación cada vez. Vete a tu maldita habitación”.

Cardi B, ganadora del Grammy, llamó a Nicki Minaj “Cocaine Barbie”. También mencionó la condena de su hermano Jelani Maraj por agresión depredadora contra una niña de 11 años, delito por el que fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua en 2020.

Cardi B reclamó que Nicki Minaj mencione su recién publicado álbum y que no se compare con otros artistas que debutaron en la misma época que Nicki Minaj. “¿Por qué sigues mencionando mi álbum? No es la broma que crees. Llevas como 16 años en esto… necesitas compararte con tus colegas que empezaron en tu época. Rihanna , Taylor Swift , Drake… esos son los números con los que necesitas competir y no puedes porque estás por debajo de todos ellos… Yo estaba en la secundaria cuando saliste, ¿por qué te comparas conmigo?”, escribió Cardi.

La ganadora del Grammy respondió a los comentarios de la artista oriunda de Trinidad y Tobago sobre su cuarto embarazo, el primero con su novio Stefon Diggs tras su separación del rapero Offset. “Bueno, este es el tercer tuit que habla de mi embarazo… como si no fueras a diferentes especialistas en fertilidad porque no puedes reproducirte con todos esos percs (medicamentos) revolviendo tus óvulos”, afirmó Cardi en una publicación de ‘X’. “NO, SUPUESTAMENTE… Señor, protege a mis bebés”.

La enemistad de estrellas del Hip-Hop se remonta al 2018 cuando Cardi le arrojó un zapato a Nicki en una fiesta de la Semana de la Moda de Milán de 2018.

