¡Oficial! Club América vende el 49% a fondo de EE. UU.

El América seguirá en manos del Grupo Ollamani, aunque solo con el 51% del equipo y el estadio

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 24 de septiembre de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre el Atlético San Luis y las Águilas del América, realizado en el estadio Alfonso Lastras. Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

El Club América vendió el 49% del equipo. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | ICE

Por  Reinaldo Oliveros

Club América, dirigida por el Grupo Televisa y la subsidiaria Grupo Ollamani, vendió su 49%, así como el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes este martes.

La firma General Athletic, fondo de inversión de Estados Unidos, compró el 49% del club mexicano.

De acuerdo a ESPN, el valor de la empresa (que incluye el equipo, estadio de fútbol y el predio antiguo) es de $490 millones de dólares. Por lo que se maneja que la inversión de General Athletic fue de $240 millones de dólares.

El Grupo Ollamani seguirá con el control del equipo en un 51% de la sociedad y Emilio Azcárraga Jean se mantendrá como el presidente ejecutivo del Consejo de Administración y máximo líder del club, el estadio y los terrenos adyacentes.

“Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas”.

Ahora la institución pasará a llamarse Grupo Águilas que buscará impulsar un crecimiento sostenible para el equipo, además de su plataforma inmobiliaria y el estadio.

América hace alianza para mejorar en su analítica

El Club América también hizo oficial una alianza estratégica con Kraft Analytics Group, empresa perteneciente a los dueños de los New England Patriots de NFL y el New England Revolution de la MLS.

Esta alianza tiene como fin el acceso a una nueva base de datos y analítica para aumentar su relación con los más de 45 millones de aficionados que tienen en México y Estados Unidos.

General Athletic ha invertido más de $3 mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas desde que abrió en México hace 10 años.  

El Club América es uno de los equipos más representativos de México y con mucha presencia en Estados Unidos. Cuenta con más de 30 títulos en diversas competencias y viene de ganar un triplete hace dos temporadas.

