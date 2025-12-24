¡Oficial! Club América vende el 49% a fondo de EE. UU.

Club América, dirigida por el Grupo Televisa y la subsidiaria Grupo Ollamani, vendió su 49%, así como el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes este martes.

La firma General Athletic, fondo de inversión de Estados Unidos, compró el 49% del club mexicano.

De acuerdo a ESPN, el valor de la empresa (que incluye el equipo, estadio de fútbol y el predio antiguo) es de $490 millones de dólares. Por lo que se maneja que la inversión de General Athletic fue de $240 millones de dólares.

El Grupo Ollamani seguirá con el control del equipo en un 51% de la sociedad y Emilio Azcárraga Jean se mantendrá como el presidente ejecutivo del Consejo de Administración y máximo líder del club, el estadio y los terrenos adyacentes.

“Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas”.

Ahora la institución pasará a llamarse Grupo Águilas que buscará impulsar un crecimiento sostenible para el equipo, además de su plataforma inmobiliaria y el estadio.

América hace alianza para mejorar en su analítica

El Club América también hizo oficial una alianza estratégica con Kraft Analytics Group, empresa perteneciente a los dueños de los New England Patriots de NFL y el New England Revolution de la MLS.

Esta alianza tiene como fin el acceso a una nueva base de datos y analítica para aumentar su relación con los más de 45 millones de aficionados que tienen en México y Estados Unidos.

General Athletic ha invertido más de $3 mil millones de dólares en 14 empresas mexicanas desde que abrió en México hace 10 años.

El Club América es uno de los equipos más representativos de México y con mucha presencia en Estados Unidos. Cuenta con más de 30 títulos en diversas competencias y viene de ganar un triplete hace dos temporadas.

