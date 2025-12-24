window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Partidos de fútbol para ver en Navidad y Año Nuevo: calendario completo

Uno de los torneos que se jugará durante las fiestas es la Copa Africana de Naciones, que empezó el 21 de diciembre y finaliza el 18 de febrero



El portero del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, patea el balón con la izquierda. Crédito: Manu Fernández | AP

Por  Alfredo Di Cesare

En un periodo en el que la mayoría de los deportes hacen una pausa por las fiestas, algunas ligas alrededor del mundo mantienen su ritmo y continúan ofreciendo partidos durante Navidad y Año Nuevo.

En los últimos días del 2025 hay mucha interacción futbolística con partidos de alto calibre en varias ligas de Europa. A escala internacional, el acontecimiento más importante y que aglomera más encuentros es la Copa Africana de Naciones, que empezó el 21 de diciembre y finaliza el 18 de febrero.

Partidos para hoy miércoles 24 de diciembre

  • Copa Africana de Naciones: Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial – 7:30 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Argelia vs. Sudan – 10:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil vs. Mozambique – 12:30 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Camerún vs. Gabón – 15:00 horas E.T.

Partidos del viernes 26 de diciembre

  • Copa Africana de Naciones: Angola vs. Zimbabwe – 7:30 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Egipto vs. Sudáfrica – 10:00 horas E.T, Ecuador.
  • Copa Africana de Naciones: Zambia vs. Comoros – 12:30 horas E.T.
  • Premier League: Manchester United vs. Newcastle United – 15:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Marruecos vs. Mali – 15:00 horas E.T.

Partidos del sábado 27 de diciembre

  • Serie A: Parma vs. Fiorentina -6:30 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Benin vs. Botswana – 7:30 horas E.T.
  • Premier League: Nottingham Forest vs. Manchester City – 7:30 horas E.T.
  • Serie A: Lecce vs. Como – 9:00 horas E.T.
  • Serie A: Torino vs. Cagliari -9:00 horas E.T.
  • Saudí Pro League: Al Nassr vs. Al Okhdood -9:50 horas E.T.
  • Premier League: Arsenal vs. Brighton & Hove Albion-10:00 horas E.T.
  • Premier League: Brentford vs. AFC Bournemouth – 10:00 horas E.T.
  • Premier League: Burnley vs. Everton -10:00 horas E.T.
  • Premier League: Liverpool vs. Wolverhampton -10:00 horas E.T.
  • Premier League: West Ham vs. Fulham -10:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Senegal vs. Congo DR – 10:00 horas E.T.
    Serie A: Udinese vs Lazio – 12:00 horas E.T.
  • Premier League: Chelsea vs. Aston Villa – 12:30 horas E.T.
  • Saudí Pro League: Al -Ittihad vs. Al Shabab -12:30 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Uganda vs. Tanzania -12:30 horas E.T.
  • Serie A: Pisa vs. Juventus – 14:45 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Nigeria vs. Túnez – 15:00 horas E.T.

Partidos del domingo 28 de diciembre

  • Serie A: AC Milan vs. Hellas Verona – 6:30 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Gabon vs. Mozambique – 7:30 horas E.T.
  • Serie A: Cremonese vs. Napoli -9:00 horas E.T.
  • Premier League: Sunderland vs. Leeds United – 9:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Guinea Ecuatorial vs. Sudan – 10:00 horas E.T.
  • Premier League: Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur – 11:30 horas E.T.
  • Serie A: Bolonia vs. Sassuolo – 12:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Argelia vs. Burkina Faso – 12:30 horas E.T.
  • Serie A: Atalanta vs. Inter – 14:45 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil vs. Camerún – 15:00 horas E.T.

Partidos para lunes 29 de diciembre

  • Copa Africana de Naciones: Angola vs. Egipto – 11:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Zimbabwe vs. Sudáfrica – 11:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Comoros vs. Mali – 14:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Zambia vs. Marruecos – 14:00 horas E.T.
  • Serie A: AS Roma vs. Genoa – 14:45 horas E.T.

Partidos martes 30 de diciembre

  • Copa Africana de Naciones: Tanzania vs. Túnez – 11:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Uganda vs. Nigeria – 11:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Benin vs. Senegal – 14:00 horas E.T
  • Copa Africana de Naciones: Botswana vs. Congo DR -14:00 horas E.T.
  • Premier League: Burnley vs. Newcastle – 14:30 horas E.T.
  • Premier League: Chelsea vs. Bournemouth – 14:30 horas E.T.
  • Premier League: Nottingham Forest vs. Everton – 14:30 horas E.T.
  • Premier League: West Ham United vs. Brighton & Hove Albion – 14:30 horas E.T.
  • Premier League: Arsenal vs. Aston Villa -15:15 horas E.T.

Premier League: Manchester United vs. Wolverhampton -15:15 horas E.T.

Partidos miércoles 31 de diciembre

  • Saudí Pro League: Neom SC vs. Al Ittihad -10:25 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Guinea Ecuatorial vs. Argelia – 11:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Sudán vs. Burkina Faso – 11:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Gabon vs. Costa de Marfil -14:00 horas E.T.
  • Copa Africana de Naciones: Mozambique vs. Camerún – 14:00 horas E.T.

Partidos del jueves 1 de enero

  • Premier League: Crystal Palace vs. Fulham – 12:30 horas E.T.
  • Premier League: Liverpool vs. Leeds United – 12:30 horas E.T.
  • Premier League: Brentford vs. Tottenham Hotspur – 15:00 horas E.T.
  • Premier League: Sunderland vs. Manchester City – 15:00 horas E.T.

