Partidos de fútbol para ver en Navidad y Año Nuevo: calendario completo
Uno de los torneos que se jugará durante las fiestas es la Copa Africana de Naciones, que empezó el 21 de diciembre y finaliza el 18 de febrero
En un periodo en el que la mayoría de los deportes hacen una pausa por las fiestas, algunas ligas alrededor del mundo mantienen su ritmo y continúan ofreciendo partidos durante Navidad y Año Nuevo.
En los últimos días del 2025 hay mucha interacción futbolística con partidos de alto calibre en varias ligas de Europa. A escala internacional, el acontecimiento más importante y que aglomera más encuentros es la Copa Africana de Naciones, que empezó el 21 de diciembre y finaliza el 18 de febrero.
Partidos para hoy miércoles 24 de diciembre
- Copa Africana de Naciones: Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial – 7:30 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Argelia vs. Sudan – 10:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil vs. Mozambique – 12:30 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Camerún vs. Gabón – 15:00 horas E.T.
Partidos del viernes 26 de diciembre
- Copa Africana de Naciones: Angola vs. Zimbabwe – 7:30 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Egipto vs. Sudáfrica – 10:00 horas E.T, Ecuador.
- Copa Africana de Naciones: Zambia vs. Comoros – 12:30 horas E.T.
- Premier League: Manchester United vs. Newcastle United – 15:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Marruecos vs. Mali – 15:00 horas E.T.
Partidos del sábado 27 de diciembre
- Serie A: Parma vs. Fiorentina -6:30 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Benin vs. Botswana – 7:30 horas E.T.
- Premier League: Nottingham Forest vs. Manchester City – 7:30 horas E.T.
- Serie A: Lecce vs. Como – 9:00 horas E.T.
- Serie A: Torino vs. Cagliari -9:00 horas E.T.
- Saudí Pro League: Al Nassr vs. Al Okhdood -9:50 horas E.T.
- Premier League: Arsenal vs. Brighton & Hove Albion-10:00 horas E.T.
- Premier League: Brentford vs. AFC Bournemouth – 10:00 horas E.T.
- Premier League: Burnley vs. Everton -10:00 horas E.T.
- Premier League: Liverpool vs. Wolverhampton -10:00 horas E.T.
- Premier League: West Ham vs. Fulham -10:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Senegal vs. Congo DR – 10:00 horas E.T.
Serie A: Udinese vs Lazio – 12:00 horas E.T.
- Premier League: Chelsea vs. Aston Villa – 12:30 horas E.T.
- Saudí Pro League: Al -Ittihad vs. Al Shabab -12:30 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Uganda vs. Tanzania -12:30 horas E.T.
- Serie A: Pisa vs. Juventus – 14:45 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Nigeria vs. Túnez – 15:00 horas E.T.
Partidos del domingo 28 de diciembre
- Serie A: AC Milan vs. Hellas Verona – 6:30 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Gabon vs. Mozambique – 7:30 horas E.T.
- Serie A: Cremonese vs. Napoli -9:00 horas E.T.
- Premier League: Sunderland vs. Leeds United – 9:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Guinea Ecuatorial vs. Sudan – 10:00 horas E.T.
- Premier League: Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur – 11:30 horas E.T.
- Serie A: Bolonia vs. Sassuolo – 12:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Argelia vs. Burkina Faso – 12:30 horas E.T.
- Serie A: Atalanta vs. Inter – 14:45 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil vs. Camerún – 15:00 horas E.T.
Partidos para lunes 29 de diciembre
- Copa Africana de Naciones: Angola vs. Egipto – 11:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Zimbabwe vs. Sudáfrica – 11:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Comoros vs. Mali – 14:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Zambia vs. Marruecos – 14:00 horas E.T.
- Serie A: AS Roma vs. Genoa – 14:45 horas E.T.
Partidos martes 30 de diciembre
- Copa Africana de Naciones: Tanzania vs. Túnez – 11:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Uganda vs. Nigeria – 11:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Benin vs. Senegal – 14:00 horas E.T
- Copa Africana de Naciones: Botswana vs. Congo DR -14:00 horas E.T.
- Premier League: Burnley vs. Newcastle – 14:30 horas E.T.
- Premier League: Chelsea vs. Bournemouth – 14:30 horas E.T.
- Premier League: Nottingham Forest vs. Everton – 14:30 horas E.T.
- Premier League: West Ham United vs. Brighton & Hove Albion – 14:30 horas E.T.
- Premier League: Arsenal vs. Aston Villa -15:15 horas E.T.
Premier League: Manchester United vs. Wolverhampton -15:15 horas E.T.
Partidos miércoles 31 de diciembre
- Saudí Pro League: Neom SC vs. Al Ittihad -10:25 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Guinea Ecuatorial vs. Argelia – 11:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Sudán vs. Burkina Faso – 11:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Gabon vs. Costa de Marfil -14:00 horas E.T.
- Copa Africana de Naciones: Mozambique vs. Camerún – 14:00 horas E.T.
Partidos del jueves 1 de enero
- Premier League: Crystal Palace vs. Fulham – 12:30 horas E.T.
- Premier League: Liverpool vs. Leeds United – 12:30 horas E.T.
- Premier League: Brentford vs. Tottenham Hotspur – 15:00 horas E.T.
- Premier League: Sunderland vs. Manchester City – 15:00 horas E.T.
Sigue leyendo:
· Crimen de Mario Pineida: Revelan que sicarios habrían cobrado $1,500 dólares por asesinato del futbolista
· Hermana de Messi sufrió accidente de tránsito en Miami
· Murió el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer 70 metros de un centro de esquí en Montenegro