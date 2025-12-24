Partidos de NFL y NBA en Navidad 2025, horarios y enfrentamientos

La jornada de Navidad, tradicionalmente asociada al tiempo en familia y al baloncesto, presenta este año un nuevo pulso entre la NBA y la NFL por la atención de los aficionados.

Luego de programar dos partidos el 25 de diciembre la temporada pasada, la NFL redobló su apuesta y añadió un tercer encuentro nocturno para inaugurar la Semana 17. Los tres duelos corresponden a rivalidades divisionales, en una estrategia clara por ampliar su presencia en una fecha históricamente dominada por la NBA.

Pese a ello, la liga de baloncesto mantiene su tradición y celebrará por decimoctavo año consecutivo su cartelera especial de Navidad, con cinco partidos de temporada regular transmitidos por ABC y ESPN. En total, los fanáticos tendrán ocho encuentros entre ambos deportes en un solo día.

La iniciativa refuerza la estrategia de la NFL de consolidar su presencia en fechas clave del calendario deportivo estadounidense, luego del éxito de audiencia obtenido en la pasada temporada con partidos navideños. En esta ocasión, los tres encuentros de fútbol americano corresponden a duelos divisionales, con implicaciones directas en la lucha por los playoffs, que comenzarán apenas dos semanas después.

NBA – Horarios ET

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

12:00 p.m. ET | ESPN / ABC

San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder

2:30 p.m. ET | ABC / ESPN

Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

5:00 p.m. ET | ABC / ESPN

Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers

8:00 p.m. ET | ABC / ESPN

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets

10:30 p.m. ET | ABC / ESPN

NFL – Horarios ET

Dallas Cowboys vs. Washington Commanders

1:00 p.m. ET | Netflix

Detroit Lions vs. Minnesota Vikings

4:30 p.m. ET | Netflix

Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs

8:15 p.m. ET | Prime Video

