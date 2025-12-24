Trump planea detener a 80,000 migrantes en almacenes industriales, según medios

El gobierno de Donald Trump tiene planeada la detención de 80,000 migrantes en varios almacenes industriales alrededor del país, los cuales serían convertidos en centros de detención, así lo dio a conocer The Washington Post en un artículo este miércoles.

Un borrador revisado por este medio apunta que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea retener a inmigrantes en centros de procesamiento para luego trasladarlos a alguno de estos almacenes y finalmente deportarlos.

Estas instalaciones son de grandes dimensiones y cuentan con una capacidad de entre 5,000 y 10,000 personas cada una. Los complejos, en su mayoría, se encuentran en estados con liderazgo republicano, aunque también se incluyen zonas de dirección demócrata.

Las ciudades seleccionadas para estos almacenes son Hutchins y Baytown en Texas, Stafford en Virginia, Kansas City en Misuri, Glendale en Arizona, Hammond en Luisiana y Social Circle en Georgia, indicó el Washington Post.

Se prevé también la apertura de unidades de procesamiento con menor capacidad, de entre 500 y 1,500 camas, en las localidades de Chester en Nueva York, Salt Lake City en Utah y Los Fresnos en Texas.

Objetivos de ICE

El documento precisa que ICE busca involucrar a empresas privadas de detención para gestionar estos espacios industriales. El objetivo de las nuevas estructuras es que “minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento, limitarán la duración de las estadías, acelerarán el proceso de deportación y promoverán la seguridad, la dignidad y el respeto” de los internos.

La administración planea remodelar las estructuras e incluir unidades de alojamiento, sistemas de duchas, comedores, cocinas, áreas de recreación y bibliotecas. El sistema funcionará de manera escalonada, trasladando a los migrantes desde los centros de procesamiento hacia los almacenes para su deportación final.

Esta estrategia responde al plan de deportaciones masivas impulsado por la actual Administración. Datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que, desde el inicio del mandato, el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha ejecutado la deportación de más de 605,000 personas.

Con información de EFE

