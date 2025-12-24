Unión Europea condenó restricciones de viaje impuestas por EE.UU. a cinco ciudadanos europeos

La Unión Europea (UE) manifestó formalmente su rechazo a las sanciones migratorias dictadas por el Gobierno de Estados Unidos contra cinco ciudadanos europeos, quienes son acusados de presionar a plataformas digitales para restringir contenidos, mientras que el bloque europeo defiende estas normativas como parte de su soberanía regulatoria y democrática.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó la posición del bloque a través de redes sociales. En tal sentido, apuntó que “la libertad de expresión es la base de nuestra fuerte y vibrante democracia europea. Estamos orgullosos de ella. La protegeremos”.

Mientras tanto, el presidente dEl Consejo Europeo describió las medidas como “inaceptables”.s entre aliados, socios y amigos”.

Desde la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas calificó las restricciones como un desafío a la soberanía de la UE. Asimismo, Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, pidió la anulación inmediata de la prohibición de entrada a Estados Unidos.

Origen de la disputa y personas señaladas

El gobieno federal, mediante el secretario de Estado, Mario Rubio, anunció la prohibición contra personas que presuntamente “han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan”.

Entre los afectados destaca Thierry Breton, excomisario de Mercado Interior y promotor de las leyes digitales europeas (DMA y DSA), así como representantes de las organizaciones Hate Aid e Internet Center for Countering Digital Hate (CCDH), dedicadas a la vigilancia de contenidos en la red.

Soberanía digital frente a acusaciones de censura

El Gobierno estadounidense sostiene que las leyes europeas y las multas de competencia perjudican deliberadamente a sus empresas tecnológicas. En respuesta, la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Henna Virkunnen, aseguró que “Las leyes de la UE no constituyen ninguna forma de censura”, añadiendo que estas reglas fueron decididas democráticamente para proteger a los ciudadanos de riesgos como el contenido terrorista.

Este choque ocurre tras la reciente multa de 120 millones de euros impuesta por Bruselas a la red social X, propiedad de Elon Musk, por faltas de transparencia. La Comisión Europea ha solicitado aclaraciones oficiales a Washington y advirtió que actuará con celeridad para resguardar su autonomía.

