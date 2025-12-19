Majo Aguilar habló de la boda de Ángela Aguilar y dice que le desea lo mejor

Majo Aguilar sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde le consultaron si ella asistirá a la boda eclesiástica de Ángela Aguilar y el cantante Christian Nodal. Recordemos que ellas han tenido algunas diferencias y se han mantenido distanciadas. Aunque hasta la fecha se desconoce el motivo real, su prima fue sincera al revelar si irá o no.

La cantante detalló que hasta la fecha no conoce nada sobre la posible celebración del amor de esta pareja en la iglesia; sin embargo, aprovechó para desearles lo mejor de una manera respetuosa, como siempre lo ha hecho, dado que no le gusta protagonizar ningún tipo de controversia: “No sabemos nada, pero lo que sí te puedo decir es que siempre hay amor para todas las personas y que todo esté lindo siempre“.

La intérprete de “Si tú no vuelves” aclaró a los reporteros una vez más que para ella no es cómodo estar frente a las cámaras para opinar de otras personas que no sean de ella, destacando que no se trata de un tema de egoísmo ni de un tema con Ángela Aguilar, ya que rechaza el hecho de tener que hablar de la vida de otros solo porque los periodistas le han preguntado.

“Yo lo que siempre he dicho es que hay que dar amor. A mí me gusta hablar de mí. No es por algo egoísta, sino porque, si se fijan, cuando me preguntan no solo de mi prima, cuando me llegan a preguntar de cualquier otra persona, yo les digo: ‘No me meto’, porque no me corresponde y no me gusta hablar de la vida de nadie más que de mis proyectos y de mis cosas. Si puedo decir algo es que demos amor y que siempre mi frase ha sido puro amor”, aclaró.

Ángela, al salir de uno de sus conciertos en Estados Unidos, se acercó a su fanaticada y les hizo una invitación a la ceremonia eclesiástica que aparentemente será en 2026, siendo así como volvió a acaparar los principales titulares de la prensa, al igual que su esposo: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”.

Sin embargo, Christian Nodal no lo negó, pero tampoco quiso aclarar ni ofrecer detalles de lo que presuntamente sería esa ceremonia. Por lo cual, queda esperar el transcurrir del tiempo para conocer si ahora jurarán amor eterno en la casa de Dios.

Sigue leyendo:

· Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Christian Nodal

· Christian Nodal sobre su boda eclesiástica con Ángela Aguilar: “¿De qué hablan?”

· “A ver si te deja mi marido”: Ángela Aguilar genera polémica tras comentario a fan durante firma de autógrafos