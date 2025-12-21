Comparten detalles de la decoración navideña en casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La mansión en Houston, Texas, que comparten Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha convertido en un paraíso navideño. La pareja decidió contratar a un diseñador experto para que se encargara de la decoración de su hogar, y ese diseñador se ha encargado de mostrar detalles en sus redes sociales.

El diseñador elegido por Aguilar y Nodal fue Juan Camilo Obando, quien tiene sede en Texas. En su cuenta de Instagram, Obando compartió varias fotos y videos que muestran el resultado final de su trabajo.

En las mismas publicaciones, explica que es una “decoración inspirada en Ralph Lauren Christmas, utilizando una paleta de colores en tonos rojos burgundy, azules, variedad de cintas y entre esas la cinta escocesa que le da ese toque clásico y majestuoso”.

Además de la decoración inspirada en Ralph Lauren Christmas, llama la atención que en la sala de estar no solo hay un gran pino de Navidad, sino que hay cinco. Uno es de gran tamaño, una elección que aprovecha el techo de doble altura de la propiedad, y a ese lo acompañan cuatro pinos más pequeños.

No es de extrañar que hayan decidido decorar bajo el estilo de Ralph Lauren, pues esto ha tomado relevancia en redes sociales durante el último año. Aunque hay que recordar que Ralph Lauren comenzó a vender productos para el hogar en los años 80, parece que ahora está tomando mucho más protagonismo su estética.

Por los momentos, la pareja no ha compartido en sus propias redes sociales parte de la decoración de su hogar, aunque el mismo Obando hizo una especie de recorrido en sus historias de Instagram que permitió ver un poco más de la propiedad.

Justo al entrar la propiedad y pisar el recibidor se puede ver un retrato de la pareja el día de su boda. También se puede ver que la cocina de estilo abierto, el comedor y la sala principal están en un mismo espacio. Mientras que la sala tiene los árboles navideños, el resto de la casa también ha sido decorados con algunos arreglos florales, velas, cojines y otros detalles que hacen que la magia esté en cada esquina.

Sigue leyendo:

• Juez admite demanda de Christian Nodal contra Cazzu

• Majo Aguilar habló de la boda de Ángela Aguilar y dice que le desea lo mejor

• ChikyBombom defiende a Cazzu en medio de la demanda de Christian Nodal