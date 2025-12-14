Emiliano Aguilar dice que no autorizó que su hija asistiera al concierto de Ángela Aguilar

El cantante Emiliano Aguilar aseguró que no autorizó que sus hijas asistieran al concierto de su hermana, la cantante Ángela Aguilar, confirmando la distancia que existe entre el primogénito de Pepe Aguilar y el resto de la familia.

La cantante finalizó su gira ‘Libre Corazón Tour’ en San Diego y contó con la sorpresiva presencia de las hijas de Emiliano Aguilar quienes fueron al concierto solo con su madre. Tras enterarse de que sus hijas estuvieron en el concierto de su hermana paterna, Emiliano Aguilar publicó un video asegurando que no dio autorización para que fueran a ese evento.

“Nunca di autorización para que llevaran a mi hija para allá, me acabo de enterar ahorita, pues chale”, expresó Emiliano en un video que compartió en sus redes.

Según explicó el artista, la madre de sus hijas fue quien tomó la decisión de llevarlas al concierto de Ángela Aguilar, algo que él no sabía que iba a ocurrir. “Anda saliendo por todos lados que mi hija, no sé si mis 2 hijas, pero mi hija estaba en el concierto de Ángela… no’más quiero decirles a todos… porque todos me están mandando mensajes que ‘Ay todo es falso’ ¡No! Yo nunca había autorizado para llevaran a mi hija al concierto de Ángela, lo hizo la mamá de mi hija”, dijo Emiliano.

Emiliano Aguilar aseguró que siente mucho respeto por la mamá de sus hijas pero que esa decisión no fue consultada con él. “Mis respetos a ella (la mamá de mi hija) está cuidando a mis hijas, no’más que eso que hizo no me dijeron a mí nada, entonces pues yo no sé. Ella lo hizo a su propia voluntad… yo ni sabía, hasta ahorita me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela cuando yo le dije a ella que no hiciera eso””, dijo el intérprete.

En redes sociales circuló el video de la menor bailando mientras Ángela Aguilar interpretaba el tema ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla. Esto despertó la duda entre sus seguidores quienes especularon sobre una posible reconciliación entre Emiliano Aguilar y su familia paterna. Sin embargo, Emiliano dejó claro que la relación con la esposa de Christian Nodal, su padre Pepe Aguilar y sus hermanos Leonardo y Aneliz sigue siendo distante.

