Compradores recurren a préstamos automotrices de hasta 100 meses: Cuánto tendrías que pagar por un crédito de $30,000

A medida que los precios de los automóviles nuevos superan los $50,000, los estadounidenses tienen que hacer pagos mensuales cada vez más altos, que rondan los $760, impulsando una creciente dependencia de préstamos que se extienden durante casi una década, hasta por 100 meses, con una deuda total que alcanza los $1.66 billones para la compra de vehículos nuevos, de acuerdo con la firma de investigación industrial JD Power.

A principios de 2020, el precio de los autos nuevos promediaba menos de $38,000.

Este fenómeno es otra muestra del impacto de los precios en todas partes, pero también señala los riesgos que están tomando las personas para adquirir autos nuevos, incluso recurriendo a financiamiento más largo plazo para mantener sus mensualidades asequibles, aunque eso implique pagar muchos más intereses por un periodo más prolongado.

“Ya no tenemos pagos mensuales de $300 dólares por vehículos nuevos“, dijo David Kelleher, director de un concesionario de Dodge y Jeep cerca de Philadelphia, a The Wall Street Journal.

Una de las razones por las que la asequibilidad para estos créditos, los fabricantes de automóviles no están construyendo muchos modelos nuevos por menos de $30,000 dólares, lo que deja a los compradores con pocas opciones reales para comprar un auto a un buen precio.

El riesgo de adquirir autos nuevos en plazos mucho más largos

Pero además, el sector indica que lo plazos que eran comunes hace unos años para pagar de 48 a 60 meses están quedando relegados: En el tercer trimestre, el 30.5% de los compradores de coches nuevos solicitaron préstamos con una duración mínima de 72 meses, frente al 29% del 2024, indica el reporte.

Mientras que la proporción de compradores que solicitan préstamos por plazos de 85 a 96 meses aumentó 1.61% hasta octubre e incluso el reporte menciona préstamos por hasta 100 meses, especialmente para camionetas grandes.

“Es una preocupación real, para ser sincero”, dijo Heath Byrd, director financiero de Sonic Automotive al Journal.

Un trato poco favorable

Con estos números, un préstamo de $50,000 al 5% a pagar en cinco años (60 meses) arrojaría mensualidades de $950 y unos $6,600 en intereses totales. Si el crédito se contratara por 100 meses, el pago mensual se reduce a unos $600, pero los intereses se duplican, a más de $11,000. Esta es la principal desventaja de estos créditos.

En el caso de un auto de $30,000, considerado un vehículo de “nivel de entrada” o usado de pocos años, un escenario estándar de 60 meses implicaría mensualidades por $591, intereses totales por $5,460 y un costo total del auto: $35,460.

Mientras que un escenario de 84 meses (7 años), el pago mensual es similar ($458), pero el costo de los intereses comienza a elevarse hasta $8,472, para un costo total de: $38,472, es decir, se pagan casi $3,000 extra solo por extender el plazo de cinco a siete años y, además, el valor del auto será menor a tu deuda, debido a su depreciación.

No es la mejor opción, pero sí una muy recurrente

Según Michael Douglas, director de ventas minoristas y consumo de Chase Auto, los consumidores están contratando préstamos más altos o por plazos más largos para acceder a créditos. El total promedio supera los $42,000 en 2025.

En estas condiciones, los estadounidenses acumulan una deuda total de $1.66 billones de dólares en préstamos para automóviles en el tercer trimestre del 2025, alrededor de $300.000 millones de dólares más que en 2020, según cifras del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y además, bajo los efectos de la inflación que no cede, algunos estadounidenses se están atrasando en sus pagos.

Los compradores buscan opciones más económicas

De acuerdo con la armadora Ford, los clientes han estado buscando paquetes básicos de menor precio para sus modelos más populares: las ventas de la camioneta Maverick de nivel básico aumentaron 43.3% en noviembre, respecto al mismo mes del año pasado.

Mismo caso de Jeep: luego de que sus ventas se desplomaron durante la pandemia a causa de los altos precios, ha tenido que ajustarse, bajando miles de dólares a muchos de sus vehículos para ampliar su alcance.

Una parte importante de su línea 2025 ahora tiene un precio inferior a los $50,000 dólares, afirmó el director ejecutivo de Jeep, Bob Broderdorf, un cambio que busca aumentar las ventas 11% en el trimestre más reciente.

En general, las armadoras estadounidenses (Ford, GM y Stellantis) han eliminado casi todos sus modelos sedán económicos, entre ellos el Ford Focus o el Chevy Cruze, para enfocarse en la fabricación de SUVs y camionetas de alta gama.

Un intento por detener el ala de precios desde el gobierno

Para tratar de contener el alza de los precios, la Casa Blanca ha promovido desde hace meses la idea de que los automóviles deben ser más baratos. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva donde ordenó a los reguladores federales que creen condiciones para que los fabricantes vendan automóviles pequeños y más asequibles para cumplir con los estándares de seguridad del gobierno.

Sin embargo, la medida no ha tenido seguimiento a través del Congreso y la medida sigue detenida.

Sigue leyendo:

– Explosión de la deuda en EE.UU.: utilidad del ‘compra ahora, paga después’ en medio de la inflación

– Fin de subsidios causa crisis en ventas de vehículos eléctricos en EE.UU.

– Cinco grandes errores que debes evitar antes de comprar un auto nuevo